明天端午連假第二天 國道17處地雷路段出爐

明天是端午連假第二天，高公局預估國道，預估國道交通量為121百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。高公局也研判，國道將有17處易塞地雷路段，建議國5南向用路人清晨5點前或下午5點後出發，國5北向用路人可於早上9點前出發。

高公局預判，明天預估國道交通量為121百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

有關明日重點壅塞路段，高公局指出，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量早上6點前或中午12點後出發；國5南向用路人建議清晨5點前或下午5點後出發，另國5北向用路人建議於早上9點前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括：早上5點到12點封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。