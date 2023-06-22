聽新聞
test
0:00 / 0:00
一圖看端午連假天氣！各地高溫悶熱 鋒面近慎防午後雷陣雨
端午連假的天氣悶熱，且要注意午後雷陣雨。中央氣象局預報員張承傳說，明天（23日）鋒面將靠近台灣地區 ，北部地區清晨上午會有局部短暫陣雨，中南部也有零星降雨，各地都是多雲到晴，但要注意午後雷陣雨，尤其是北部、山區會有局部較大雨勢發生。
張承傳表示，明天鋒面靠近在台灣北部海面，各地雖然大多為多雲到晴，但北部地區清晨到上午以前，會有局部短暫陣雨，中南部也有零星降雨，午後則是在北部地區及其他山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。天氣則持續悶熱，各地高溫約32到35度，雲林、南高屏及花東有局部36度以上高溫發生的機率。
到了連假尾聲的周六、日，雖鋒面遠離，但張承傳說，因風向轉偏東南風，東半部地區及恆春半島會有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區也有局部短暫雷陣雨，且午後雷陣雨勢會更為明顯。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言