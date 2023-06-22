一圖看端午連假天氣！各地高溫悶熱 鋒面近慎防午後雷陣雨

端午連假的天氣悶熱，且要注意午後雷陣雨。中央氣象局預報員張承傳說，明天（23日）鋒面將靠近台灣地區 ，北部地區清晨上午會有局部短暫陣雨，中南部也有零星降雨，各地都是多雲到晴，但要注意午後雷陣雨，尤其是北部、山區會有局部較大雨勢發生。

張承傳表示，明天鋒面靠近在台灣北部海面，各地雖然大多為多雲到晴，但北部地區清晨到上午以前，會有局部短暫陣雨，中南部也有零星降雨，午後則是在北部地區及其他山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。天氣則持續悶熱，各地高溫約32到35度，雲林、南高屏及花東有局部36度以上高溫發生的機率。