台北國際龍舟錦標賽登場 蔣萬安首度參賽與病友、視障者競技

全台最具指標性與國際性的「2023台北國際龍舟錦標賽」，睽違3年，今天端午節在大佳河濱公園正式登場。台北市長蔣萬安率市府同仁組「市府隊」下水競賽，開幕式更分享為此特別飲食控制，少吃好幾顆粽子，也期許參賽選手發揮拚勁、勇奪佳績，最後揮旗為一連三天活動揭開序幕。

今年賽事主題「仲夏台北，同舟一心」，代表一艘龍舟不分你我，吸引國內外210支競賽隊伍齊爭榮譽，5100位好手來自各年齡層、遍及各行各業，包含公司行號組隊參加，也有同志團體、原住民團體、路跑團、美國在台協會、馬尼拉經濟文化辦事處等加入划龍舟行列。

蔣萬安在開幕式致詞說，今年特別組市府隊參加龍舟賽，這是他第一次參加，今天下水體驗感受非常熱血且充滿活力，開心宣布「明年再次組隊。」接著由去年大型公開混合組冠軍選手林子鈞與美國在台協會選手Jen Jensen代表全體運動員宣誓，蔣萬安揮舞大會旗，宣布賽事正式開幕。

開賽首日的邀請表演賽，台北市長蔣萬安率體育局長王泓翔等市府局處二級正副首長及機關代表組成「市府隊」，與腦性麻痺、自閉症及罕見疾病病友的「挑戰奇蹟龍舟隊」，以及乳癌病友「聯醫馨懷龍舟隊」、視障朋友和陪跑員的「睜一隻眼閉一隻眼龍舟隊」，一同賽龍舟切磋技藝，最後由市府隊拔得頭籌。

挑戰奇蹟龍舟隊員槳手程勁捷說，隊員患有腦麻、自閉症，罕病如他是侏儒症，每位隊員症狀、體重不同，划槳力道也不一樣，他直呼「龍舟晃動的很厲害，我們會害怕掉下去。」

聯醫馨懷龍舟隊年齡介於35至70歲，平均55歲。槳手姚媛媛分享，4年前開刀完不久就試划龍舟，至今每周與姊妹一起訓練，強迫自己運動，不只身體復健，心裡也變得比較開心。