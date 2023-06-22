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北市健身房Routine Fitness突停業 申訴案增至63件、負責人仍未接電話

中央社／ 台北22日電
台北市大同區大型健身房Routine Fitness日前突然結束營業。圖／北市法務局提供
台北市大同區大型健身房Routine Fitness日前突然結束營業。圖／北市法務局提供

北市大同區大型健身房Routine Fitness日前突然結束營業，北市法務局今天表示，已接獲63件申訴案，負責人仍未接電話，體育局將通知下週到府說明；健身房官網則未下架。

台北市大同區大型健身房Routine Fitness在20日突然結束營業，並在大門張貼結束營業公告，許多原本要前往運動的消費者傻眼，擔心後續求助無門，而健身房的臉書（Facebook）、Instagram（IG）內容均已刪除；台北市政府法務局當天下午5時止，就收到16件申訴案。

法務局表示，針對這家大型健身房突然結束營業，至今天下午4時已收到63件申訴案，內容為健身房為24小時營業，但業者無預警倒閉，導致會員完全不知情，且健身房在結束營業前，還被扣繳會費等。

台北市簡任消保官龔千雅接受媒體電訪時說，如民眾尚有未履行完畢課程，可要求業者依法規退費，業者應公告退費方案及申請程序等，民眾遇此案消費爭議，可撥消費者服務專線1950或市民熱線1999轉7812詢問，法務局將提供諮詢；消費者須提申訴，可透過行政院消費者保護會線上申訴系統向各縣市政府申請。

據業者官方網站說明，健身房位於北市重慶北路的全新頂級健身房，堅持採用美國專業品牌健身設備，大片落地窗凸顯寬敞且明亮健身區域，讓會員享受舒適健身環境。官網目前仍可查詢資訊，但無法連結臉書、IG。

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