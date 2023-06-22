「穿木屐躦鯪鯉」停2年回歸 3千碗「麻芛」消暑過端午

端午佳節，台中南屯特有民俗活動「穿木屐躦鯪鯉」因疫情停辦2屆，今年重新盛大舉辦。今天下午大批民眾湧入萬和宮，一同「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」，各鄰里、學校單位也盛裝打扮，參與踩街遊行，熱鬧南屯老街。

「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」，為南屯度端午節特有民俗活動，日治時期流傳至今，已有百年歷史；傳說當地為風水地理中，難得的「鯪鯉穴」，保佑地方平安無災，輩出人才，但鯪鯉(穿山甲)有冬眠習性，每逢端午節，居民便透過「穿木屐」，吵醒地底鯪鯉，俗稱「穿木屐、躦鯪鯉」。

「麻芛湯」更為台中南屯特色美食，由黃麻烹飪製成，為端午時節盛產美食，清熱退火；萬和宮董事長蕭清杰表示，廟方日前向農友訂購260斤黃麻，由數十名志工挑揀嫩葉嫩芽，今煮成3千碗麻芛湯，深受民眾喜愛。台中魚市場更提供魚丸湯、文昌公廟贊助古早味粽，大家一同「呷肉粽，配麻芛」。

副市長黃國榮表示，南屯「穿木屐、躦鯪鯉」已登錄為台中市民俗類文化資產，近三年受疫情影響停辦，隨著疫情解封，今年強勢回歸、盛大舉辦，讓民眾感受南屯在地熱情，度過難忘的端午慶典。

民政局長吳世瑋表示，南屯舊稱犁頭店，是台中市最早開發的地區，當地習俗，農民會在端午節穿上木屐踩踏土地，喚醒冬眠的穿山甲，讓農產豐收，流傳至今「穿木屐躦鯪鯉」，並發展成台中特有且具代表性的端午節活動。

南屯區長林秋萬提到，除踩街及各式表演外，此次特別規畫5梯次南屯文化探索之旅，由專業導覽人員帶領民眾走訪南屯老街、萬和宮、文物館及麻芛文化館，讓民眾了解南屯之美。