明天繼續塞！ 17省公路、觀光景點易塞路段一次看

端午連假首日，交通部公路總局指出，截至今天下午4點，部分省道路段車多，包括台61線中彰大橋南向、台9線觀音隧道北口至鼓音橋路段、台9線蘇花改谷風隧道南口至和平南向、台9線仁水隧道南口至崇德南向等。公路總局說，預估明天連假第二天，省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊等17路段仍有出遊車潮，建議出發前查詢周邊交通狀況，避免卡在車陣。

公路總局預估，明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，上午時段包括台61線白沙屯路段南向及中彰大橋南向、台74線臺中環線接國3快官路段西向及霧峰路段東向、台86線歸仁交流道東向等；下午時段，則是台86線仁德系統路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線仁德系統路段等；觀光景點聯外道路包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段以及台26線楓港至墾丁路段等。

公路總局說，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能及視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2299班次，疏運43403人；東部國道客運路線共計行駛613班次，疏運10436人，客運業者也將視人潮機動增班，依目前預售情形，西部國道客運尚有83.46%空位，東部國道客運尚有88.49%空位。

公路總局說，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另已請客運業者於連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。