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端午天氣炎熱出門小心中暑 5項防熱裝備不可少

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
若要在高溫下進行戶外活動，有3字訣「涼、補、心」，並準備「遮、鏡、涼、擦、補」等防熱5裝備。圖／本報資料照片
若要在高溫下進行戶外活動，有3字訣「涼、補、心」，並準備「遮、鏡、涼、擦、補」等防熱5裝備。圖／本報資料照片

端午連假民眾出遊機會多，但近日高溫炎熱，若是在濕度高，汗水排不出體外，容易讓體感溫度升高、增加中暑風險。國健署長吳昭軍表示，若是在炎熱從事戶外活動有「涼、補、心」的3字訣，並且要準備5項裝備，減少熱傷害威脅。

端午節後，天氣變穩定進入了夏季節氣；中央氣象局也預估近日各地大多為高溫炙熱的天氣，而長時間待在戶外容易造成脫水、增加熱傷害風險。根據衛福部統計，今年統計至20日已經累計276人次熱傷害。

吳昭軍說，出門在外要有計畫性地適時水分，並且適時補充電解質液體，能避免脫水、低血鈉、抽筋等狀況，也要盡量避開上午10點至下午2點的時段外出。若要在高溫下進行戶外活動，有3字訣「涼、補、心」（保持涼爽、補充水分、提高警覺心），並準備「遮、鏡、涼、擦、補」等防熱5裝備。

1、「遮」遮陽帽或陽傘：選擇有防紫外線的遮陽帽或陽傘，避免陽光直射臉、耳朵及脖子，造成曬傷。

2、「鏡」太陽眼鏡：選擇檢驗合格的太陽眼鏡保護眼睛與挑選適合臉型的款式，並注意鏡片品質及破碎的安全性。

3、「涼」涼爽透氣之衣物：穿著舒適的棉質衣服，或是能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服，且於運動後，更換乾爽的衣服，以避免著涼或感冒。

4、「擦」擦防曬：依個人膚質及活動場合，選擇標有適當防曬係數的產品。並於出門前30分鐘均勻塗抹，如須長時間於陽光下活動時，應選擇防曬係數較高，同時具有UVA防禦效果的防曬產品，並適時補擦防曬乳。

5、「補」隨時補充水分：一般健康成年人每天至少喝2000㏄水，且不以酒精及含糖飲料取代水分，並且適時待在通風涼爽的環境下，讓身體降溫與休息，切記不要瞬間補充大量冰水或沖冷水澡等危險行為。

防曬 高溫 端午節 中暑

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