端午連假花蓮近海規模4.4極淺地震 在地人訝異「有搖嗎？」

端午4天連假今天展開，花蓮近海處下午2時許發生規模4.4的極淺層地震，最大震度3級，花蓮近海的壽豐鄉鹽寮村震度3級最有感，市區因震度僅2級，也有不少民眾根本沒感覺，還訝異「有搖嗎？」

今天是連假第一天，花蓮湧入不少遊客，下午2時4分突如其來發生深度15.9公里的極淺層地震，靠近山區的秀林鄉太魯閣、西寶地區，以及靠海的壽豐鄉鹽寮地區最大震度3級，讓遊客嚇了一跳，覺得「有感」。

不過，花蓮市區僅有2級，已習慣地震在地人多半老神在在，頂多覺得「微晃」，在地臉書社群也幾乎不見民眾討論，也未傳出災情。

根據中央氣象局資料，這起地震震央在花蓮縣政府東南方10.1公里 ，位於花蓮縣近海，苪氏規模4.4，影響花蓮、南投、台中市、宜蘭縣及彰化縣等5縣市，各地震度以花蓮縣3級最大。