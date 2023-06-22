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端午連假開始 陳其邁分享交通監測「秘密武器」

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
陳其邁分享智慧運輸中心監測交通的「秘密武器」，可以即時監測多項交通數據，供人員疏導、調度。記者任義宇／攝影
陳其邁分享智慧運輸中心監測交通的「秘密武器」，可以即時監測多項交通數據，供人員疏導、調度。記者任義宇／攝影

今天適逢端午節，也是連續假期第一天，許多人都在規畫返鄉、出遊行程，為有效疏運連假人潮，高雄市長陳其邁一早就到交通局智慧運輸中心，視察車流及人潮狀況，也分享能在今年清明連假同時辦3場演唱會，交通仍不打結的「秘密武器」。

陳其邁表示，今年端午節相比去年車潮有增加10%到20%，不過較今年清明節連假減少約6%，整體車流還算穩定，預計在今明兩天在幾個觀光景點如旗山、旗津、壽山、駁二等，都還會有車流湧入，市府持續透過智慧運輸中心監測、調度，提供民眾順暢愉快的端午假期。

陳其邁向媒體展示智慧運輸中心「秘密武器」，說明中心內建置的智慧系統，整合道路車流、停車場、號誌、捷運輕軌運輸狀況等，利用大數據管理，能即時調整疏運計畫讓交通更順暢，是今年在清明連假同時舉辦3場演唱會，還能順利在1小時完成輸運的關鍵。

交通局副局長劉建邦說，智慧運輸中心系統由高雄市府與廠商一同打造，其數據除供市府交通監測、調度外，也能提供民眾重要幹道和景點的車流即時交通資訊查詢，外縣市若有需求，市府可以提供授權及協助系統建置。

交通局提醒，民眾連假出遊，出發前可先上「高雄市即時交通資訊網」查詢路況，建議多利用公共運輸前往，搭配高雄MeNGo行動服務提供的399元月票方案，讓市民可以輕鬆搭乘高雄捷運、輕軌、公車、客運、渡輪和YouBike等多種交通工具，方便又划算。

高雄市長陳其邁在端午連假第一天上午，前往交通局智慧運輸中心視察交通狀況。記者任義宇／攝影
高雄市長陳其邁在端午連假第一天上午，前往交通局智慧運輸中心視察交通狀況。記者任義宇／攝影

連假 陳其邁 端午節

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