端午連假台鐵運能創新高 逾3億座位公里、200萬個座位

今天端午節，出遊人潮眾多，台鐵局，統計昨天台鐵局運量達到71萬3171人，其中東部幹線為5萬5984人，均達成預估運量。預計今天旅客數將可達63萬5000人。

今年端午連假4天，加上服務節前返鄉及節後返工旅客，台鐵局疏運期間為6月21日至6月25日共6天。

為提升服務水準，台鐵局說，已經投入營運的EMU3000型新自強號，以及EMU900型區間（快）車增加運能，滿足城際、及中短途出遊旅客。

台鐵局說，疏運期間共提供列車座位公里數超過3.14億、座位數超過200萬，均創歷史新高，比去年端節運能增加約47.8%。台鐵局另加開167列加班車，其中有20列3000型跨線（經北迴或南迴線）列車，便利中部地區往來花東旅客，不用在台北或高雄下車轉乘。