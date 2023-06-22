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端午連假台鐵運能創新高 逾3億座位公里、200萬個座位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
昨天台鐵局運量達到71萬3171人，其中東部幹線為5萬5984人，均達成預估運量。預計今天旅客數將可達63萬5000人。圖／台鐵局提供
昨天台鐵局運量達到71萬3171人，其中東部幹線為5萬5984人，均達成預估運量。預計今天旅客數將可達63萬5000人。圖／台鐵局提供

今天端午節，出遊人潮眾多，台鐵局，統計昨天台鐵局運量達到71萬3171人，其中東部幹線為5萬5984人，均達成預估運量。預計今天旅客數將可達63萬5000人。

今年端午連假4天，加上服務節前返鄉及節後返工旅客，台鐵局疏運期間為6月21日至6月25日共6天。

為提升服務水準，台鐵局說，已經投入營運的EMU3000型新自強號，以及EMU900型區間（快）車增加運能，滿足城際、及中短途出遊旅客。

台鐵局說，疏運期間共提供列車座位公里數超過3.14億、座位數超過200萬，均創歷史新高，比去年端節運能增加約47.8%。台鐵局另加開167列加班車，其中有20列3000型跨線（經北迴或南迴線）列車，便利中部地區往來花東旅客，不用在台北或高雄下車轉乘。

台鐵局，昨天疏運開始即成立局一級管制中心，由局長杜微主持，會中確認各相關行車運轉安全，以及車輛人員整備情形，同時與五個運務段主管連線，掌握現場旅客需求，隨時因應。杜微已指示，七堵、彰化、潮州、樹林、花蓮、台東6個調車場都要準備充足的預備編組及乘務人力，可以視需求再增開加班車，管制中心要密切注意，立即執行。

台鐵局說，已經投入營運的EMU3000型新自強號，以及EMU900型區間（快）車增加運能，滿足城際、及中短途出遊旅客。圖／台鐵局提供
台鐵局說，已經投入營運的EMU3000型新自強號，以及EMU900型區間（快）車增加運能，滿足城際、及中短途出遊旅客。圖／台鐵局提供
昨天台鐵局運量達到71萬3171人，其中東部幹線為5萬5984人，均達成預估運量。預計今天旅客數將可達63萬5000人。圖／台鐵局提供
昨天台鐵局運量達到71萬3171人，其中東部幹線為5萬5984人，均達成預估運量。預計今天旅客數將可達63萬5000人。圖／台鐵局提供
昨天台鐵局運量達到71萬3171人，其中東部幹線為5萬5984人，均達成預估運量。預計今天旅客數將可達63萬5000人。圖／台鐵局提供
昨天台鐵局運量達到71萬3171人，其中東部幹線為5萬5984人，均達成預估運量。預計今天旅客數將可達63萬5000人。圖／台鐵局提供

台鐵 端午節

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