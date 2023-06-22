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變異株讓新冠快篩準確度下降？羅一鈞澄清：單一說法待驗證

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，目前沒有觀察因為病毒變異程度造成快篩敏度下降的狀況。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，目前沒有觀察因為病毒變異程度造成快篩敏度下降的狀況。記者李青縈／攝影

媒體報導指出，有醫師表示新冠快篩準確率下降到僅有約7成。疾管署副署長羅一鈞22日表示，根據美國食藥署評估快篩試劑的結果來看，各類Omicron變異株，包括我國現在流行的XBB在內，都沒有對快篩準確度造成明顯差異，目前也沒有觀察因為病毒變異程度造成快篩敏度下降的狀況。

羅一鈞表示，目前不只有新冠在第四波疫情傳播，現在也有流感正在流行，出現相關可能是流感造成的，單一醫師的說法仍有待更多觀察驗證。

另外，台大急診醫學部主治醫師李建璋說，民眾若符合口服抗病毒藥的給藥條件，但有症狀，就算快篩陰性仍可以用PCR確認。羅一鈞表示，目前公費PCR仍有在給付，並沒有因為指揮中心解編而退場，醫師評估需要驗就可PCR。

流感、新冠目前都是高原期，上周急診類流感就診人次達7萬9366人次，與前一周持平，並且新增22例流感併發重症以及11例死亡。另，近7日每日平均新增253例COVID-19本土確定病例（併發症），與前7日的每日平均相比上升3%。

類流感 快篩試劑 醫師 羅一鈞 新冠肺炎

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