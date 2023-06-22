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端午連假國道凌晨開始塞 王國材：恢復疫情前水準 籲先查1968

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，今年端午連假國道車潮已恢復2019年疫情前水準，也比去年同期增加13%。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，今年端午連假國道車潮已恢復2019年疫情前水準，也比去年同期增加13%。記者周湘芸／攝影

今天為端午連假首日，北部地區從凌晨就出現車潮，上午更有多處路段壅塞。交通部長王國材前往高速公路局交控中心視察表示，今年端午連假國道車潮已恢復2019年疫情前水準，也比去年同期增加13%，旅遊跟返鄉比例約3比2，呼籲民眾透過1968 APP找到合適的上路方案，建議在時間軸、空間分散，多利用台61線替代道路。

高公局路況預報員蘇家婷表示，連假首日以返鄉、旅遊旅次為主，國道全日交通量預計達123百萬車公里，是平常日1.4倍，以南下車流為主，約占60%。今天上午8點起北部地區國1湖口至新竹、國3大溪、關西段，中部地區彰化至埔鹽系統、國3快官至霧峰，南部地區國10東向鼎金系統至燕巢系統都有車多情形，預計下午3、4點疏解。

蘇家婷指出，國5昨天下午5點後開始有車流，一路延續至凌晨1、2點，今天上午約8點過後也出現明顯車潮，其中南港系統至石碇段時速約為20至40公里，預計下午4點後疏解。

另外，她也說，今天上午整體事故件數較少，明天國道車況預計跟今天差不多，會出現部分北向車潮，全日交通量預估為121百萬車公里，整體連假狀況與2020年同樣4天端午假期差不多。

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