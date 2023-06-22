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台66道路使用率高 桃園新屋段28日將暫時封閉

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為辦理檢視道路路面作業，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段預定於6月28日上午10時至12時止封閉台66線主線西向13.6至10公里路段。圖／一工處提供
為辦理檢視道路路面作業，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段預定於6月28日上午10時至12時止封閉台66線主線西向13.6至10公里路段。圖／一工處提供

桃園台66道路使用率高，為辦理檢視道路路面作業，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段預定於6月28日上午10時至12時止封閉台66線主線西向13.6至10公里路段，用路人需改由台66線主線西向13.6公里下匝道改行台66線平面側車道，並於台66線主線西向10公里上匝道返回台66線主線西向續行，車行時間約增加約5分鐘。

一工處說，請用路人行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

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