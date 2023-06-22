快訊

端午節製作午時水開運招財方法一次看 朝這方位立蛋也可旺財

「人選之人」女星痛訴遭霸凌！點名北影主席易智言：不排除聯合訴訟

端午快問快答！最想對賴清德、柯文哲說什麼？侯友宜這樣回

端午連假每天都很熱 午後雷陣雨範圍擴大

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天各地溫度仍偏高，尤其台南、花蓮仍有出現36度以上高溫機率。接下來溫度變化沒特別大，各地高溫32至35度之間。本報資料照片
今天各地溫度仍偏高，尤其台南、花蓮仍有出現36度以上高溫機率。接下來溫度變化沒特別大，各地高溫32至35度之間。本報資料照片

未來一周各地是多雲到晴的天氣，中央氣象局預報員張承傳說，因為太平洋高壓相較過去3天稍微減弱，午後雷陣雨現象會慢慢增多，範圍也會擴大。

張承傳說，今天到明天鋒面會比較靠近台灣，位置在台灣北部海面，鋒前的西南風帶來一些水氣，所以今天清晨到上午中南部雲量偏多、降雨狀況，目前降雨已逐漸減緩。

張承傳表示，北部、各地山區和近山區平地，今天午後雷陣雨會明顯增多，今晚到明天清晨鋒面會比較靠近台灣，北部也會有局部短暫陣雨。明天午後雷陣雨機率偏高，尤其桃園、大台北地區，午後雷陣雨機率會比今天提高一點，且今明兩天午後雨勢會有較大機率。

張承傳說，明天晚上到後天清晨，鋒面就會逐漸遠離台灣，清晨降雨就會趨緩下來。周六到下周一風向轉為東南風，迎風面的東南部、恆春半島會有零星短暫陣雨。周六起至下周一西半部午後雷陣雨會明顯起來。到下周二、下周三，南邊水氣會北抬到台灣上空，所以東半部、南部陣雨範圍會稍微擴大，中部以北仍偏向午後雷陣雨現象。

溫度方面，今天各地溫度仍偏高，尤其台南、花蓮仍有出現36度以上高溫機率。他說，接下來溫度變化沒特別大，各地高溫32至35度之間。

定量降雨預報。圖／氣象局提供
定量降雨預報。圖／氣象局提供
降雨趨勢。圖／氣象局提供
降雨趨勢。圖／氣象局提供
今天各地溫度仍偏高，尤其台南、花蓮仍有出現36度以上高溫機率。圖／氣象局提供
今天各地溫度仍偏高，尤其台南、花蓮仍有出現36度以上高溫機率。圖／氣象局提供
溫度趨勢。圖／氣象局提供
溫度趨勢。圖／氣象局提供

高溫 氣象局 端午節 連假

延伸閱讀

端午連假「非常夏天」午後雷雨增多 留意局部較大雨勢

端午連假首日國道凌晨就塞爆 清晨多處路段紫爆

端午連假炎熱上看37度 吳德榮：明午後降雨範圍略擴大

端午連假各地高溫悶熱 慎防午後雷陣雨

相關新聞

不斷更新／端午連假首日 國道「紫爆」遍地開花 國3塞翻達24公里車陣

今天端午節連假首日，國道上午從北到南車多壅塞。其中，多處路段已經嚴重壅塞，包括國1內湖-東湖北向路段、國1湖口服務區-竹北南向路段、國3新店-木柵休息站北向路段都「紫爆」，時速低於20公里。

台鐵社福卡方案卻漏新竹縣市 王國材解釋為何要等到10月

三大生活圈TPASS通勤月票7月上路，台鐵局近日也宣布有10個縣市推出的社福卡同步於7月起開放扣點搭乘火車，但從台北市一...

預估塞到下午2時 連假首日蘇花改南下每小時千輛車

端午節4天連假今天展開，蘇花路廊一早湧現南下車流，尖峰時段每小時逾千輛次，公路總局預估塞到下午，不過主要塞在宜蘭端，進入...

斑馬線「不論遠近」喊停 王國材：認定擬分隔線一半為基準

為改善行人環境，配合道交條例修正案，將提高未停讓行人罰鍰、新增強制接受道安講習，預計6月30日上路，但針對執法標準，交通...

飛航模式／航空股後勢仍看漲？從全球航空數據平台公布運力看端倪

新冠肺炎疫情管制解除後，掀起「報復性」出國觀光，近來航空股股價大漲，有的短短三個月漲破五成，股民樂得合不攏嘴，航空股後勢仍看漲嗎？全球航空數據平台OAG日前公布最新數據，推估今年8月下旬全球航空市場的運力，將會超越2019年疫情前的平均表現，全球最繁忙的前三國際航線，香港-台北航線也在其中。

台66道路使用率高 桃園新屋段28日將暫時封閉

桃園台66道路使用率高，為辦理檢視道路路面作業，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段預定於6月28日上午10時至12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦