端午連假每天都很熱 午後雷陣雨範圍擴大

未來一周各地是多雲到晴的天氣，中央氣象局預報員張承傳說，因為太平洋高壓相較過去3天稍微減弱，午後雷陣雨現象會慢慢增多，範圍也會擴大。

張承傳說，今天到明天鋒面會比較靠近台灣，位置在台灣北部海面，鋒前的西南風帶來一些水氣，所以今天清晨到上午中南部雲量偏多、降雨狀況，目前降雨已逐漸減緩。

張承傳表示，北部、各地山區和近山區平地，今天午後雷陣雨會明顯增多，今晚到明天清晨鋒面會比較靠近台灣，北部也會有局部短暫陣雨。明天午後雷陣雨機率偏高，尤其桃園、大台北地區，午後雷陣雨機率會比今天提高一點，且今明兩天午後雨勢會有較大機率。

張承傳說，明天晚上到後天清晨，鋒面就會逐漸遠離台灣，清晨降雨就會趨緩下來。周六到下周一風向轉為東南風，迎風面的東南部、恆春半島會有零星短暫陣雨。周六起至下周一西半部午後雷陣雨會明顯起來。到下周二、下周三，南邊水氣會北抬到台灣上空，所以東半部、南部陣雨範圍會稍微擴大，中部以北仍偏向午後雷陣雨現象。