台中解渴！水情轉藍燈 德基、鯉魚潭蓄水量回升破7成5

近期梅雨鋒面、午後對流帶來豐沛雨勢，並順利降於集水區，水庫蓄水量持續回升，台中主要用水的兩大水庫「鯉魚潭」、「德基水庫」，蓄水量破7成5，旱災應變中央災害應變中心評估，台中旱象解除，水情燈號轉為「水情正常」藍燈。

經發局說，今年雨量偏少，中部地區一度水情吃緊，水庫蓄水量自年初起持續下探，德基水庫4月中旬更跌破三成，幸近期梅雨鋒面、西南氣流作用，水庫集水區陸續降雨，增添水庫蓄水量，讓台中水情好轉。

經發局也提到，因應全球氣候變遷及極端氣候的影響，保護珍惜水資源更顯重要，市府有過2年前百年抗旱經驗，超前部署啟動各項抗旱整備，延長水庫供水期程，對於民生、工業、農灌公共供水適度調配，搭配市民相關開源節流，減少旱象衝擊。