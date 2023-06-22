快訊

端午節製作午時水開運招財方法一次看 朝這方位立蛋也可旺財

「人選之人」女星痛訴遭霸凌！點名北影主席易智言：不排除聯合訴訟

端午快問快答！最想對賴清德、柯文哲說什麼？侯友宜這樣回

台中解渴！水情轉藍燈 德基、鯉魚潭蓄水量回升破7成5

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
近期降雨多，大量水源流入中部水庫集水區，鯉魚潭、德基水庫蓄水量回升破7成5，台中水情燈號轉藍。圖／台中市府提供
近期降雨多，大量水源流入中部水庫集水區，鯉魚潭、德基水庫蓄水量回升破7成5，台中水情燈號轉藍。圖／台中市府提供

近期梅雨鋒面、午後對流帶來豐沛雨勢，並順利降於集水區，水庫蓄水量持續回升，台中主要用水的兩大水庫「鯉魚潭」、「德基水庫」，蓄水量破7成5，旱災應變中央災害應變中心評估，台中旱象解除，水情燈號轉為「水情正常」藍燈。

經發局說，今年雨量偏少，中部地區一度水情吃緊，水庫蓄水量自年初起持續下探，德基水庫4月中旬更跌破三成，幸近期梅雨鋒面、西南氣流作用，水庫集水區陸續降雨，增添水庫蓄水量，讓台中水情好轉。

經發局也提到，因應全球氣候變遷及極端氣候的影響，保護珍惜水資源更顯重要，市府有過2年前百年抗旱經驗，超前部署啟動各項抗旱整備，延長水庫供水期程，對於民生、工業、農灌公共供水適度調配，搭配市民相關開源節流，減少旱象衝擊。

經發局表示，為因應極端氣候挑戰，中央未來須持續加強水利建設，包括鳥嘴潭人工湖及大安大甲溪聯通管等，加快推進水資源韌性各項工程建設。另外，為避免水資源浪費，也希望台水公司在台中地區加速完成汰換管線工程，提升區域供水穩定度及用水品質。

全台供水情勢逐漸好轉，鯉魚潭、德基水庫蓄水量回升破7成5，台中水情轉為正常藍燈。
全台供水情勢逐漸好轉，鯉魚潭、德基水庫蓄水量回升破7成5，台中水情轉為正常藍燈。

水庫 水資源 抗旱 台中市

延伸閱讀

台中水情轉藍燈 鯉魚潭德基水庫蓄水率逾7成5

水位直逼9成！天降甘霖湖山水庫大補水 預估此時滿水位

翡翠水庫已確保今年大台北地區民生供水無虞 並控留庫容防颱減災

翡翠水庫蓄水率回升 大台北地區民生供水無虞

相關新聞

不斷更新／端午連假首日 國道「紫爆」遍地開花 國3塞翻達24公里車陣

今天端午節連假首日，國道上午從北到南車多壅塞。其中，多處路段已經嚴重壅塞，包括國1內湖-東湖北向路段、國1湖口服務區-竹北南向路段、國3新店-木柵休息站北向路段都「紫爆」，時速低於20公里。

台鐵社福卡方案卻漏新竹縣市 王國材解釋為何要等到10月

三大生活圈TPASS通勤月票7月上路，台鐵局近日也宣布有10個縣市推出的社福卡同步於7月起開放扣點搭乘火車，但從台北市一...

預估塞到下午2時 連假首日蘇花改南下每小時千輛車

端午節4天連假今天展開，蘇花路廊一早湧現南下車流，尖峰時段每小時逾千輛次，公路總局預估塞到下午，不過主要塞在宜蘭端，進入...

斑馬線「不論遠近」喊停 王國材：認定擬分隔線一半為基準

為改善行人環境，配合道交條例修正案，將提高未停讓行人罰鍰、新增強制接受道安講習，預計6月30日上路，但針對執法標準，交通...

飛航模式／航空股後勢仍看漲？從全球航空數據平台公布運力看端倪

新冠肺炎疫情管制解除後，掀起「報復性」出國觀光，近來航空股股價大漲，有的短短三個月漲破五成，股民樂得合不攏嘴，航空股後勢仍看漲嗎？全球航空數據平台OAG日前公布最新數據，推估今年8月下旬全球航空市場的運力，將會超越2019年疫情前的平均表現，全球最繁忙的前三國際航線，香港-台北航線也在其中。

台66道路使用率高 桃園新屋段28日將暫時封閉

桃園台66道路使用率高，為辦理檢視道路路面作業，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段預定於6月28日上午10時至12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦