端午節連假中部國道塞 東勢警交通疏導全力啟動

今天是端午節連假首日，早上國道一號大雅段北上車潮湧現，車速一度只剩21公里；台中東勢警分局為交通疏導全力啟動，在轄區重要路口和觀光景點，加派警力疏導交通。

今天上午10點多，國道一號大雅到台中路段，北上車流多，車輛走走停停，車速從21公里到32公里，從高公局影像顯示，許多車輛要開進大雅交流道，車流已回堵；高公局標誌資訊也顯示，國道一號北向176到173公里壅塞，車速在40公里以下，國道一號南向173.07公里，174.74公里到178.15公里，路肩開放小車通行。

東勢警分局管轄東勢區、新社區及石岡區等山地地區，有高山、河流、腳踏車道、客家文化園區等眾多景點或遊憩地區，預計有大量遊客湧入東勢區各大觀光景點。

東勢警分局今天起針對轄內東勢林場(勢林街)、大雪山森林遊樂區、客家文化園區、東豐綠廊自行車步道等旅遊勝地加強周邊道路交通疏導，避免民眾假期旅遊遭遇道路壅塞狀況。