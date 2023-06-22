端午節連假中部國道塞 東勢警交通疏導全力啟動
今天是端午節連假首日，早上國道一號大雅段北上車潮湧現，車速一度只剩21公里；台中東勢警分局為交通疏導全力啟動，在轄區重要路口和觀光景點，加派警力疏導交通。
今天上午10點多，國道一號大雅到台中路段，北上車流多，車輛走走停停，車速從21公里到32公里，從高公局影像顯示，許多車輛要開進大雅交流道，車流已回堵；高公局標誌資訊也顯示，國道一號北向176到173公里壅塞，車速在40公里以下，國道一號南向173.07公里，174.74公里到178.15公里，路肩開放小車通行。
東勢警分局管轄東勢區、新社區及石岡區等山地地區，有高山、河流、腳踏車道、客家文化園區等眾多景點或遊憩地區，預計有大量遊客湧入東勢區各大觀光景點。
東勢警分局今天起針對轄內東勢林場(勢林街)、大雪山森林遊樂區、客家文化園區、東豐綠廊自行車步道等旅遊勝地加強周邊道路交通疏導，避免民眾假期旅遊遭遇道路壅塞狀況。
東勢警分局提醒民眾，車流可能匯集於東勢大橋、東關路及協中街，建議要走國道一號北上的駕駛人，可以改走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋，左轉縣道140號接國道一號三義交流道替代，避開往豐原區國道四號接國道一號車多壅塞的情形。
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