斑馬線「不論遠近」喊停 王國材：認定擬分隔線一半為基準

為改善行人環境，配合道交條例修正案，將提高未停讓行人罰鍰、新增強制接受道安講習，預計6月30日上路，但針對執法標準，交通部認為警政署方案過於嚴苛。交通部長王國材今視察連假國道疏運受訪指出，若在較寬馬路要求遠端有行人踏入就要車輛停讓不太合理，初步規畫以中央分隔線一半的範圍為基準，討論執法空間。

王國材表示，昨天聽到警政署的訊息，將規定只要有行人在人行道就要停讓，但人行道有分為近端跟遠端，依照中央分隔島或中央分隔線區隔，若在較寬馬路要求遠端有行人踏入就要停讓不太合理。昨晚跟內政部長林右昌、警政署長黃明昭討論，初步方向是未必有人在行穿線就要完全停等，可能會以中央分隔線一半的範圍為基準，討論執法空間。

他指出，6月30日起未停讓行人罰鍰提高至6000元、違規記點3點，還須參加道安講習3小時，在此規定下執法標準希望更明確。警政署有提出，只要有人在行穿線就要停讓，但這不太合理，對於車流影響太大，下周一路政司長林福山會開會討論近端行人的執法標準，並邀請警政署參加。

王國材說，過去執法標準是以行人距離車輛3公尺內需停讓，但發現很多車輛開很快，距離4、5公尺還是很危險，希望標準嚴格一點，但若全面規範有人在行穿線就要停讓又太嚴苛，初步規畫將行穿線範圍分為「近端」及「遠端」，以中央分隔島或分隔線區分，進入近端範圍就須停讓，相關細節下周一討論，希望配合6月30日道交條例修正上路實施。

林福山說，初步規畫會以行穿線長短有所區分，在達一定寬度且有號誌的路口，以中央分隔島或中央分隔線區隔，行人進入距離車輛較近的「近端」範圍就須停讓；但針對小路口或無明顯號誌等路口，則仍以行人踏入行穿線就須停讓為標準，保障行人安全。