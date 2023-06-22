日月潭萬人泳渡9月24日舉辦限2.5萬人 7月3日開放報名

日月潭萬人泳渡2021年因疫情停辦1次，南投縣政府去年恢復舉辦以來，仍是報名參賽人數居高不下，配合今年疫情解封、國境開放，主辦單位表示國外泳客詢問度很高，今年活動人數回到原本的2.5萬人，7月3日起採取網路報名，額滿即止。

南投縣政府指出，日月潭是國內重要的水上遊憩風景區，但因旱季缺水影響，原訂今年6月於日月潭伊達邵水域舉辦的亞洲盃公開水域游泳錦標賽，5月評估日月潭水位下降不利於舉辦賽事，因而宣布本屆賽會延期至明年辦理，但5月後的鋒面梅雨季，讓日月潭進水量大增，目前水位接近滿水位，經審慎評估後，決定萬人泳渡繼續舉辦。

不過，由於新冠病毒變種Omicron變異株「XBB.1.16」，台灣4月底已經首度驗出2例「大角星」個案，5月2日再驗出5例。觀察目前整體疫情狀況，疾管署預估，未來仍有本土疫情會呈現逐步緩升趨勢，加上國境開放後，不少國外泳客慕名而來，今年國際隊伍勢必會增加，縣府呼籲報名參賽者務必做好個人防疫準備。