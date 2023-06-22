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台鐵社福卡方案卻漏新竹縣市 王國材解釋為何要等到10月

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵設有「TPASS行政院通勤月票」專用通道。記者周湘芸／攝影
台鐵設有「TPASS行政院通勤月票」專用通道。記者周湘芸／攝影

三大生活圈TPASS通勤月票7月上路，台鐵局近日也宣布有10個縣市推出的社福卡同步於7月起開放扣點搭乘火車，但從台北市一路往南到嘉義縣卻獨漏新竹縣市，引發地方不滿。交通部長王國材表示，現在台鐵社福卡通行匝道是與TPASS通勤月票匝道共用，新竹縣市7月1日尚未建置完畢，預計10月完成通道後就可把社福卡也納入。

根據台鐵局公布資訊，地方社福卡搭乘台鐵的第一階段啟用縣市有台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10個縣市，持卡搭車必須經由各車站設置的「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站。

針對新竹縣市被獨漏在7月上線，王國材指出，新竹縣市政府對社福卡都很希望推動，現在台鐵社福卡通行匝道是與TPASS通勤月票匝道共用，新竹縣市7月1日還沒建置完畢，預計10月完成通道後就可把社福卡也納入。他們的努力都看得見，但這是配合月票來做，會趕快積極在10月完成。

台鐵局則說，配合行政院通勤月票案第一階段7月1日於三大生活圈上線，月票及地方社福卡專用通道刷卡機首先配置於基北北桃、中彰投苗、南高屏三大區域。7月起將積極與尚未上線的縣、市政府，洽簽行政合作協議，新竹縣市社福卡將於第二階段10月上線。

新竹 台鐵 王國材 TPASS

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