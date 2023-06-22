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端午連假「非常夏天」午後雷雨增多 留意局部較大雨勢

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天起一連4天端午節連續假期，大致是夏季型的午後雷雨天氣型態為主，持續高溫炎熱。本報資料照片
今天起一連4天端午節連續假期，大致是夏季型的午後雷雨天氣型態為主，持續高溫炎熱。本報資料照片

今天起一連4天端午節連續假期，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，天氣方面大致是夏季型的午後雷雨天氣型態為主，受到大環境的變化影響，午後雷雨發生的狀況仍有一些不同的變動性。溫度方面持續高溫炎熱。

預估今明兩天北邊的鋒面系統略往南移到東海一帶，吳聖宇說，雖然不會直接到台灣上空，但是會讓大氣環境相對不穩定一些，水氣也較為增多。

他表示，清晨到上午在中南部沿海平原有局部短暫陣雨機會，主要的降雨仍會反應在白天陸地、山區發展的熱對流雷雨。局部地區有可能出現短時較大雨勢，中北部、東半部山區以及部分平地都可能受到影響，午後外出留意天氣變化，到山區活動又要更加小心。

吳聖宇說，部分預報模式顯示，今晚到明天清晨在北部地區也可能會有一些局部短暫陣雨的機會，其他地方為多雲或晴。

白天各地溫度仍然偏高，普遍可達33-35度，中南部近山區以及花東縱谷一帶局部單點可能達到36度或以上高溫，要多補充水分預防中暑，做好防曬。

周六到周日太平洋高壓逐漸增強，鋒面又再度遠離，台灣附近轉為偏南到東南風向，花東地區、恆春半島可能有局部短暫陣雨，午後雷雨發生的區域將轉移到西半部地區。

他說，尤其中北部一帶出現午後雷雨的機會大，同樣會有局部短時較大雨勢發生的可能性，午後外出或是到山區活動還是要多留意天氣變化的情況。

溫度持續偏高，各地高溫仍有32-34度，雖然發生極端高溫的機會相對降低一些，但還是相當的炎熱，防曬防中暑的準備仍不可少。

吳聖宇表示，展望下周仍會是受到太平洋高壓邊緣的影響，台灣附近持續是偏南到東南風的環境，夏季型午後雷雨的天氣型態仍會持續，每天發生的位置以及強度隨著外在環境風向的變化都可能會有些改變。

但是，他說，天氣型態大致類似，溫度也持續炎熱，每天的高溫普遍都有32-34度。這種非常夏天的天氣短時間內不會有太大的改變。

吳聖宇說，再來就是要觀察南邊熱帶擾動發展的狀況，預報資料仍然存在很大的變動性，等到實際有擾動發生或醞釀時再來觀察就可以，暫時都還不必太過擔心。

高溫 端午節 連假

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