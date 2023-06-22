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不弱的對流雲帶距離台灣不遠 鄭明典：午後對流可能很強

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
端午節雲圖。圖／取自鄭明典臉書
端午節雲圖。圖／取自鄭明典臉書

今天端午節，中央氣象局鄭明典在臉書分享今天的衛星雲圖，他表示，台灣東側有個背風渦旋，距離稍遠。近距離的背風渦旋常帶來東南部焚風，遠了就沒明顯的作用。

他表示，台灣北部有一條不弱的對流雲帶，距離台灣並不遠。台灣上空副高很強，雲帶不會直接過來，但是午後對流可能會很強。

西南風影響，天氣晴朗炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

氣象局說，今天高壓勢力稍減弱，北方鋒面系統稍微往南靠近一些，離鋒面較近的馬祖可能有較大雨勢發生，清晨至上午西半部地區也有零星降雨的機會。但是白天各地仍為多雲到晴，午後山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後外出活動請留意天氣的變化。

氣象局表示，沒下雨時天氣依舊悶熱，今天各地高溫可以來到32到35度，南部內陸地區及花東縱谷有36度以上高溫發生，東南部有焚風發生的機率，外出活動注意防曬並多補充水分。

明天各地為多雲到晴，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

周六至下周一環境轉東南風，各地為多雲到晴，迎風面的東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三南方水氣增多，東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

29日、30日東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；7月1日中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

端午節連假天氣預報。圖／氣象局提供
端午節連假天氣預報。圖／氣象局提供

高溫 氣象局 鄭明典

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