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「不論行人遠近」開罰過苛 王國材：暫緩實施 下周一討論新方案

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「不論行人遠近」開罰過苛 王國材：暫緩實施 下周一討論新方案

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部修正道安講習辦法，新增不停讓行人駕駛、拒檢稽查逃逸者等多個對象。記者潘俊宏／攝影
交通部修正道安講習辦法，新增不停讓行人駕駛、拒檢稽查逃逸者等多個對象。記者潘俊宏／攝影

為擺脫行人地獄惡名，配合道交條例修正案，將提高未停讓行人罰鍰、新增強制接受道安講習，預計6月30日上路。警政署昨天指出，上路後只要斑馬線上有行人，不論遠近都要停讓。但交通部長王國材今指出，此執法方案過於嚴格，雖保護行人，但是影響車流順暢甚鉅，下周一就另一方案研議，上路時程也將依新方案決定。

王國材表示，有關「不論行人遠近駕駛須停讓」規定，係警政署與交通部討論執法方案之一，但是因為過於嚴格，雖保護行人，但是影響車流順暢甚鉅，經與內政部、警政署討論暫緩實施。下周一會就另一方案「行人已在近端駕駛須停讓」進行討論，研擬保護行人執法依據。

至於上路時程是否因此延後，王國材僅說，下周一討論新方案決定。

立法院4月三讀通過「道路交通管理處罰條例」共34條修正案，提高未停讓行人罰鍰上限至6000元，並須接受道安講習。根據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，車輛行經行人穿越道、行人穿越的交岔路口未停讓行人，小型車罰鍰從3600元提高至6000元。

若未停讓帶白手杖或導盲犬的視障者優先通過，現小型車開罰3600元、大型車4500元，將一併提高至7200元，機車則維持2400元；因未停讓發生事故造成死傷，輕傷罰7200元、重傷1萬8000元、死亡3萬6000元。另也新增行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌交岔路口，不依規定停讓開罰600員至1800元。

交通部先前表示，道交條例修正案配合多項子法修訂，預計6月30日上路。根據警政署擬定執法原則，行人站立於路邊且距斑馬線邊緣1公尺範圍內欲穿越馬路時，或於行穿線上不論距離車輛遠近駕駛人就應依規定停讓；若未立即停讓，汽車前懸（即車頭）或機車前輪再進入斑馬線範圍內，就應舉發。

交通部長 王國材 行人地獄 立法院

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