端午連假首日國道凌晨就塞爆 清晨多處路段紫爆

今天為端午節4天連假首日，國道多處路段今天凌晨1點就出現壅塞情形，包括國5南向石碇至坪林、國3南向新台五路至南港、國3南向土城至樹林段，時速僅2、30公里，今天上午約6時起更有多處路段已出現紫爆，時速不到20公里，包括國3南向鶯歌至大溪、茄苳至香山，國1南向湖口至竹北、南向王田至彰化系統路段等。

今天是端午連假首日，不過昨傍晚國道車潮已陸續湧現，北部多處路段下班時間一度「紫爆」，甚至在深夜、凌晨就已出現返鄉車潮。高公局預估，今天為連假國道雙向車流量最大的一天，行車時間為平日的1.6倍，其中國5將從清晨塞至傍晚，國道全線共有7大地雷路段。

高公局表示，今天7大易壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹段、南向彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統、國3南向土城至關西段、快官至霧峰段、國5南向南港系統至頭城段，以及國10東向鼎金系統-燕巢系統。