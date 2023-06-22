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開車時發生大地震該怎麼辦？ 氣象局公布5原則避免車禍

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
開車時發生強烈地震，務必保持冷靜、不急踩煞車、開警示燈、緩慢減速，視情況停至空曠處或下車避難。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專
開車時發生強烈地震，務必保持冷靜、不急踩煞車、開警示燈、緩慢減速，視情況停至空曠處或下車避難。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專

當強烈地震來襲時，有辦法開車嗎？「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專表示，此時方向盤難以掌控，務必保持冷靜、不急踩煞車、開警示燈、緩慢減速，視情況停至空曠處或下車避難。

多大的地震可能會讓行進中的車子劇烈搖晃呢？氣象局說，在台灣現行的震度分級制度中，當震度為5級（5弱和5強）以上時，才能被稱為「強震」，對民眾有較高的致災可能性。

氣象局指出，當震度達到5級以上時，則代表當地的地動加速度已經大於80 gal，也就是說，在地震的劇烈搖晃下，地表物體的加速度值超過80公分／秒^2，這一瞬間的加速度可以讓一輛跑車從時速0到100公里，僅需約0.35秒。

倘若地震達6級的烈震，氣象局說，等於地表至少會以每秒50公分的速度在震動，換算成時速就是1.8公里／時。而若到了7級的劇震，速度值更是達到了140公分／秒，相當於每小時5.04公里的驚人數字。試想，地面以5公里的時速移動，在這樣的劇烈震動下，怎麼有可能正常行駛？

氣象局舉例，1978年6月發生在宮城縣的海岸地震，規模達到7.4，當時就有67% 的人回答有感受到強烈的晃動，更有68%的駕駛人認為晃到無法開車而停車。

氣象局說，由於無法精準預判即將來臨的地震有多大，所以為了安全起見，請民眾聽到地震警報，或是感受到地震時，適情況慢慢放緩車速、停車，找到一個安全的地方等待震動停止。下車時帶走貴重物品，留下車鑰匙，讓後續救援行動更方便。此外，也注意避免停靠在高樓大廈旁邊、橋梁下方或是懸掛物密集的地方。地震發生時，最重要的是保護自己的生命安全。

地震 氣象局 鑰匙

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