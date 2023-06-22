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不斷更新／端午連假首日 國道清晨就紫爆 避7地雷路段

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不斷更新／端午連假首日 國道清晨就紫爆 避7地雷路段

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國3茄苳-香山南向路段清晨「紫爆」，時速掉到10公里。圖／取自高速公路局1968網站
國3茄苳-香山南向路段清晨「紫爆」，時速掉到10公里。圖／取自高速公路局1968網站

（6:00更新）

今天是端午節，也是連假首日，國道清晨就出現南下壅塞車流。國道1號桃園至新竹南向路段、國道3號三鶯到大溪南向路段，國3木柵休息站-木柵北向路段車多壅塞，時速低於40公里；國3茄苳-香山南向路段更是「紫爆」，時速掉到10公里。

目前國3南向往國5南港系統排隊4.5公里，國3北向往國5南港系統排隊7.5公里。

根據警廣路況，上午5時22分，國3北上16.8K南深路出口匝道前，發生6輛小客車追撞事故，占用外車道，回堵至福德隧道內，事故現場已經排除，但造成車流回堵。

另外，上午5時44分，國3南下109K香山前，發生4輛小客車追撞事故，占用內側2線車道。

高速公路局說，西部國道南向用路人建議中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。若上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次上午8時過後再出發。

高公局說，預估今天國道交通量為123百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判今天重點壅塞路段，國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

國3茄苳-香山南向路段清晨「紫爆」，時速掉到10公里。圖／取自高速公路局1968網站
國3茄苳-香山南向路段清晨「紫爆」，時速掉到10公里。圖／取自高速公路局1968網站
國3茄苳-香山南向路段清晨「紫爆」，時速掉到10公里。圖／取自高速公路局1968網站
國3茄苳-香山南向路段清晨「紫爆」，時速掉到10公里。圖／取自高速公路局1968網站

國道 新竹

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