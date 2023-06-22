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不斷更新／端午連假首日 國道清晨就紫爆 避7地雷路段

端午連假炎熱上看37度 吳德榮：明午後降雨範圍略擴大

端午連假炎熱上看37度 吳德榮：明午後降雨範圍略擴大

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天台灣受西南風影響，各地仍晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天台灣受西南風影響，各地仍晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

今天端午連假開始，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明兩天滯留鋒在長江流域至華南、北部海面一帶南北徘徊；今天台灣受西南風影響，各地仍晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；北部25至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部21至37度。

明天仍受西南風影響，吳德榮說，各地仍晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；清晨中南部偶有零星飄雨的機率，午後近山區有局部短暫雷陣雨，午後降雨範圍略為擴大，高溫微降。

吳德榮說，周六至下周三台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨的機率，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨；氣溫偏高、天氣仍偏熱。

他表示，最新模式模擬亦顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，是否發展待觀察。

吳德榮 防曬 中暑

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