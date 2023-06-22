管風琴音樂家余曉怡 受邀參加捷克65年歷史國家音樂節

來自台灣的管風琴家余曉怡，17日以管風琴獨奏家之姿參加捷克「斯美塔那利托米甚爾國家音樂節(Smetanova Litomyšl 2023)」。擁有65年歷史的「斯美塔那利托米甚爾國家音樂節」，匯聚40場以歌劇表演和交響樂等大型展演為主要特色的節目，余曉怡是其中唯一一位受邀參加的台灣獨奏家，其音樂會於聖索菲亞教堂(Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže)舉行，以穿透力十足的管風琴音響，撼動現場樂迷。

音樂會安排了多首經典德法管風琴名曲，開場曲目是布克斯特胡德(D. Buxtehude)的《G小調前奏曲》，並與捷克愛樂交響樂團小號演奏家合作演出巴赫的《D 大調小號與管風琴協奏曲》、還有台灣作曲家張佩倫的「台灣民謠管風琴組曲」等曲目。 赫拉德茨克拉洛韋大學教育學院 院長František Vaníček形容她「對教堂的聲學空間做出最好的回應。」

此次捷克行，余曉怡也受邀參加當地的勒托拉德國際管風琴音樂節(HMF Letohrad 2023)，在來自九個國家的管風琴音樂家中，代表台灣展現悠揚樂聲，並前往赫拉德茨克拉洛韋大學(Hradec Králové)教育學院進行台灣管風琴文化講座，

余曉怡為「福爾摩沙管風琴文化協會」理事長，是活躍於台灣樂壇的管風琴演奏家，連續三年受邀為國家音樂廳管風琴推廣音樂會策畫與演出。