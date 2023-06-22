管風琴音樂家余曉怡 受邀參加捷克65年歷史國家音樂節

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
來自台灣的管風琴家余曉怡，17日以管風琴獨奏家之姿參加捷克「斯美塔那利托米甚爾國家音樂節(Smetanova Litomyšl 2023)」。圖／ 余曉怡提供 照片版權František Renza
來自台灣的管風琴家余曉怡，17日以管風琴獨奏家之姿參加捷克「斯美塔那利托米甚爾國家音樂節(Smetanova Litomyšl 2023)」。圖／ 余曉怡提供 照片版權František Renza

來自台灣的管風琴家余曉怡，17日以管風琴獨奏家之姿參加捷克「斯美塔那利托米甚爾國家音樂節(Smetanova Litomyšl 2023)」。擁有65年歷史的「斯美塔那利托米甚爾國家音樂節」，匯聚40場以歌劇表演和交響樂等大型展演為主要特色的節目，余曉怡是其中唯一一位受邀參加的台灣獨奏家，其音樂會於聖索菲亞教堂(Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže)舉行，以穿透力十足的管風琴音響，撼動現場樂迷。

音樂會安排了多首經典德法管風琴名曲，開場曲目是布克斯特胡德(D. Buxtehude)的《G小調前奏曲》，並與捷克愛樂交響樂團小號演奏家合作演出巴赫的《D 大調小號與管風琴協奏曲》、還有台灣作曲家張佩倫的「台灣民謠管風琴組曲」等曲目。 赫拉德茨克拉洛韋大學教育學院 院長František Vaníček形容她「對教堂的聲學空間做出最好的回應。」

此次捷克行，余曉怡也受邀參加當地的勒托拉德國際管風琴音樂節(HMF Letohrad 2023)，在來自九個國家的管風琴音樂家中，代表台灣展現悠揚樂聲，並前往赫拉德茨克拉洛韋大學(Hradec Králové)教育學院進行台灣管風琴文化講座，

余曉怡為「福爾摩沙管風琴文化協會」理事長，是活躍於台灣樂壇的管風琴演奏家，連續三年受邀為國家音樂廳管風琴推廣音樂會策畫與演出。

捷克 音樂會 教堂

延伸閱讀

格拉斯哥辦音樂節 強叔、槍與玫瑰領銜

印尼音樂節解鄉愁 彰化田中小鎮新住民擺市集賣家鄉味

太空港7/1來襲 韓饒陣容創台灣音樂節第一

吳釗燮參訪捷克組織 探視受台灣援助烏克蘭兒童

相關新聞

端午連假國道7大路段易壅塞 國5恐塞12小時

今天是端午連假首日，不過昨傍晚國道車潮已陸續湧現，北部多處路段一度「紫爆」，時速不到20公里。高公局預估車流量大，行車時...

北中南通勤月票將上路！7月起「6大交通新制」一次看

交通部今宣布，7月1日起將有6項交通新制上路，包括新車沒標配反光背心無法領牌、北中南3大生活圈通勤月票上路、10縣市社福...

非新冠超額死亡 3慢性病最多

據估計，去年共有八一八五例與新冠間接或其他因素導致的超額死亡個案，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙昨指出，前三名致死因素為...

雨後彩虹 白袍良醫／罹癌才知生病苦痛 郭漢崇喊癌友同學：別怕有我在

「自己身歷其境，才真正體會到生病的苦痛。」花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇兩年多前罹患攝護腺癌，從自我檢查、確診攝護腺癌，到...

「利他能」是處方藥 醫籲勿汙名化

新北市某私立幼兒園老師餵食幼童服用「苯巴比妥」藥物事件尚未落幕，宜蘭縣又傳出某補習班餵食學童服用「利他能」增加學習力，但...

管風琴音樂家余曉怡 受邀參加捷克65年歷史國家音樂節

來自台灣的管風琴家余曉怡，17日以管風琴獨奏家之姿參加捷克「斯美塔那利托米甚爾國家音樂節(Smetanova Litom...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦