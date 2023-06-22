健康你我他／口罩酒精不離身 多吃蔬果避人群

去年5月，雖然我打滿了三劑新冠疫苗，但仍染疫，不僅要忍耐症狀所帶來的不適，更要忍受在家隔離的諸多不便，也要麻煩女兒每日送餐、採買生活用品，當時突如其來的錯愕與混亂，至今記憶猶新。

如今疫情再起，讓我不敢掉以輕心，深怕二次確診，因此在食、衣、住、行、育樂各方面，我都做足了萬全準備，以確保自身的安全。

食的方面：每天一早起床，我會先用鹽水漱口，再慢慢喝下500㏄溫開水，才啟動三餐的模式，並且每日恪遵五蔬果，以提升免疫力。另外，我也婉拒了所有朋友的餐敘邀約，每日在家料理，以減少群聚感染。

衣的方面：每天從外面返家，一定先在門口全身噴灑酒精，再脫鞋進入屋內，每天必盥洗更衣，將可能帶回家的病毒消滅殆盡。

住的方面：維持室內空氣流通，每晚開啟空氣清新機，以維護居家空氣品質，保持呼吸道的舒暢。

行的方面：搭乘大眾運輸時，口罩絕不離口，更會避開尖峰時段搭乘，以減少感染機會。

育樂方面：我暫時退出熱愛的合唱團團練，對同事一窩蜂的出國，我也不為所動，深怕國外不可知的病毒猖獗，因此還是等明年再視情況而定吧。

出門在外，我一定口罩戴滿滿，酒精不離手，避開人群少接觸，顧好自己莫讓病毒趁虛而入，唯有防護做得好，才能免疫保安康。