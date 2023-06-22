「利他能」是處方藥 醫籲勿汙名化

新北市某私立幼兒園老師餵食幼童服用「苯巴比妥」藥物事件尚未落幕，宜蘭縣又傳出某補習班餵食學童服用「利他能」增加學習力，但因利他能、苯巴比妥為屬第三、第四級管制藥品，外界常以「餵毒」形容此類事件。對此，醫師相當憂心，若將這兩種治療用藥「汙名化」，擔心家長可能不願讓患有癲癇、注意力不集中的孩子服用藥物，恐讓病情更無法控制。

台灣專注力研究學會理事長、馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬說，宜蘭傳出某補習班餵食學童服用「利他能」藥物，其實相同事件於2010年也曾發生，當時是台北縣（現為新北市）某安親班老師餵食幼童服用，該事件曾喧騰多時，甚至引發家長恐慌。

如今相同事件再度發生，臧汝芬認為，現在最重要的是釐清事實，應追究老師為何私自餵食幼童吃藥，如此是否有犯罪嫌疑，政府相關單位應進一步建立機制加以規範，而不是再次汙名化「利他能」或正在服藥治療的孩童，呼籲社會大眾對藥物要有正確認知。

「利他能用於治療過動症、注意力不集中兒童，有醫學根據，並經衛福部核准、合法的醫師處方用藥。」臧汝芬說，如同苯巴比妥適用於治療患有癲癇的孩童，因此不應隨意用「餵毒」字眼，進而汙名化藥品，這是非常錯誤的誤導。

臧汝芬指出，日前新北市某私立幼兒園餵藥事件，還登上了國際新聞，其他國家可能會質疑台灣幼童「被餵毒」，難道台灣沒有政府、專家把關嗎？實在有損台灣國際聲譽，更可能被國際嘲笑。

臧汝芬說，「餵毒說」已讓許多有愛心的幼保教師離開職場，這真的是太過分了，也十分可惜，政府相關單位應該把事情說清楚，或是請專家出面說明，希望不要為了政治操作或其他情形而出現「餵毒」的字眼，因為這樣做「真讓人痛心」，應適可而止。

林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘指出，「利他能」為醫師處方用藥，因過動症孩童或有注意力不集中的孩童，很容易分心，無法長時間專心聽課，影響學習效果，經診斷確認病情後就會開立藥物，同時告知家長如何正確使用，確保孩童用藥安全，民眾切忌自行購買使用。