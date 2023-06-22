雨後彩虹 白袍良醫／罹癌才知生病苦痛 郭漢崇喊癌友同學：別怕有我在
「自己身歷其境，才真正體會到生病的苦痛。」花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇兩年多前罹患攝護腺癌，從自我檢查、確診攝護腺癌，到住院接受手術，以及術後種種痛苦考驗，他坦言對其人生的啟發很大，是行醫生涯中重要的轉折點。
治療掉髮 警覺發現攝護腺癌
郭漢崇是國內權威泌尿科醫師，專精於功能性泌尿學、攝護腺肥大的治療。30年前，因為頭髮有點禿了，他開始長期服用「波斯卡」治療掉頭髮，但缺點是可能會讓攝護腺長出高惡性度癌症的風險，因此，他很小心每年定期追蹤檢查自己的攝護腺特殊抗原指數（PSA）的變化。
波斯卡是一種專門治療攝護腺肥大的藥物，同時具有遏止頭髮繼續掉落的功效。他吃了20幾年效果很好，攝護腺也不再長大，但近幾年PSA突然有點緩慢上升，沒想到三年前一檢查PSA發現真的稍微上升，隨後檢查游離性攝護腺特殊抗原指數（FREE PSA），竟然低於10%，癌症風險很高。之後連續兩個月檢查PSA指數都繼續上升，因此立即做核磁共振（MRI）找到病灶。
決定開刀 癌細胞清除仍追蹤
經直腸切片檢查確診，病理報告是低惡性度的攝護腺癌，當時65歲的郭漢崇，考慮到未來的生活及工作規畫，「我的個性又很乾脆，不希望有一個癌症一直存在身體裡面，讓我有不確定的感覺，或是不知何時會發生轉移。」因此他決定開刀，將它拿掉。
2020年10月10日上午，由郭漢崇的好友、童綜合醫院研發副院長歐宴泉主刀，為他施行達文西機械手臂攝護腺癌根治手術。在很短的時間裡，完美地將他的攝護腺拿得非常乾淨，並且保留了必要的神經血管，手術相當成功。
術後第三天，病理報告證實他當初決定開刀是正確的選擇，這是一個3加4分的攝護腺癌，它侵襲到攝護腺被膜外面，因此是3B攝護腺癌。郭漢崇說，基本上這樣一個侵襲性的癌症，通常會建議病人考慮再加上放射線治療，以確保癌細胞完全治癒。
不過，由於手術已將癌細胞清除得很乾淨，沒有淋巴腺轉移，郭漢崇出院後，選擇觀察追蹤PSA指數，第一年是每個月追蹤PSA，第二年起每三個月追蹤PSA至今。如果未來發現PSA上升、癌細胞有復發跡象，就趕快再做放射線治療。
這一次的生病開刀，對郭漢崇的人生啟發很大，真正體會到「原來生病的苦痛是多麼的痛苦」，現在他當了病人，知道生病身體不適的感受，這不是當醫師的人所能體會的。他的人生觀因此改變，不會因為生病而等著老去，反而更積極，應該「把握有限的人生、有限的時間，把想做的事情趕快做完。」這才是比較正確的人生觀。
體貼病人 樂觀分享親身經歷
生病之後，郭漢崇說，他對病人會更好，開刀的時候會更加細心，傷口更小。當病人在生病的時候，都是很脆弱的，真的很需要大家的支持與照顧，唯有醫師親切的問候，護理人員溫柔的照顧，才能讓病人心靈和身體的苦痛減輕一些。
郭漢崇很樂意分享生病的經驗、對於開刀的樂觀態度，鼓勵了許多很怕生病的人、很怕開刀的人，可以勇敢地面對疾病。
「我與病人的互動一直很好。」他分享最近一件有趣的事，一位檢測出PSA很高的病人，切片確診攝護腺癌，病人一聽到罹癌，就變得很沮喪、精神渙散、吃不下、睡不好，郭漢崇以個人經歷告訴病人：「你現在和我是同學，你在怕什麼？你的同學當醫師為你看病，還煩惱什麼？」他用自身樂觀健康的樣子，讓病人體會「原來開了刀，也可以這麼快樂、有精神，就不會怕了。」很多人因此更積極、更快決定接受手術治療。
即便郭漢崇生病時在白板上寫了「知止」兩字，自我勉勵在生活上要知止，但好像做不到。「其實要做的事永遠做不完，只能盡量在有限的時間做完。」
他不僅對工作，對家庭也很盡責，笑說「我每天都在工作，周一至周五是為了病人工作；周六、周日也在工作，是陪著太太出去玩的工作。」
郭漢崇
花蓮慈濟醫院泌尿部主任、佛教慈濟醫療財團法人副執行長
年齡：68歲
罹患疾病：攝護腺癌
發病時間：
●2020.05
攝護腺特殊抗原指數上升、游離攝護腺特殊抗原指數低於9%，懷疑罹癌
●2020.08
攝護腺核磁共振找到病灶
●2020.09
攝護腺切片檢查，確診低惡性度攝護腺癌
症狀：無症狀
治療方式：達文西機器手臂攝護腺癌根治手術
想告訴病友的一句話：人免不了會生病，但有病就要趕快治療，要好好的面對它、治療它、解決它，才能放下它，這件事情才能從身上消失，生活才會回到正軌。
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