聽新聞
test
0:00 / 0:00

非新冠超額死亡 3慢性病最多

聯合報／ 記者邱宜君／台北報導
台大公衛根據模型預估，第四波疫情中重症將於端午達到高峰，7月中旬才會逐漸下降。圖／本報資料照片
台大公衛根據模型預估，第四波疫情中重症將於端午達到高峰，7月中旬才會逐漸下降。圖／本報資料照片

據估計，去年共有八一八五例與新冠間接或其他因素導致的超額死亡個案，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙昨指出，前三名致死因素為高血壓、心血管疾病、糖尿病，目前疫情仍處於高峰，三高族群務必規律用藥，妥善控制血壓、血糖，以降低死亡風險。

去年共有逾一點四萬人死於新冠肺炎，占去年超額死亡總額的百分之六十四。另三成超額死亡與新冠有間接關係，或其他因素所致，數量達八一八五人。

陳秀熙指出，據國外研究顯示，停用高血壓藥物，可能導致新冠相關死亡風險增加二點四倍至三點八倍。

台灣疫情資料證實，年紀愈大，新冠死亡風險愈高，相較於四十到四十九歲，五十到五十九歲族群的中重症及死亡風險高二點五倍、六十到六十九歲高出五點九倍、七十到七十九歲高十二點八倍，八十歲以上則高出十四點四倍。

相較於無慢性病的確診者，高血壓患者染疫後的重症及死亡風險高三成，糖尿病者高四成，凝血功能異常者更是高七成。打過單價或雙價追加劑者，中重症及死亡風險則比沒打過者低五到九成。

陳秀熙表示，目前國內社區ＸＢＢ變異株盛行率達到八成三，追上全球趨勢，而中重症比率、死亡比率皆呈持續上升趨勢。

進一步分析各縣市狀況，宜蘭、花蓮、台東等地中重症率最高，其次為雲林、嘉義、台南，其中五十歲以上族群中重症率較高，大部分為慢性病族群。陳秀熙提醒，我國去年非新冠超額死亡前三名為高血壓、心血管疾病、糖尿病，政府應及早準備，盡快調整最適當的醫療照護量能。

高血壓 陳秀熙 糖尿病 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

新冠中重症死亡持續上升！ 陳秀熙指出「這三縣市」最高

控制血糖並非難事！研究揭在這個時間點以前吃完飯可能有幫助

超額死亡激增 學者推估：新冠死因排名2025年才明顯倒退

台大公衛：第四波疫情中重症高峰在端午 七月中才趨緩

相關新聞

端午連假國道7大路段易壅塞 國5恐塞12小時

今天是端午連假首日，不過昨傍晚國道車潮已陸續湧現，北部多處路段一度「紫爆」，時速不到20公里。高公局預估車流量大，行車時...

北中南通勤月票將上路！7月起「6大交通新制」一次看

交通部今宣布，7月1日起將有6項交通新制上路，包括新車沒標配反光背心無法領牌、北中南3大生活圈通勤月票上路、10縣市社福...

非新冠超額死亡 3慢性病最多

據估計，去年共有八一八五例與新冠間接或其他因素導致的超額死亡個案，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙昨指出，前三名致死因素為...

雨後彩虹 白袍良醫／罹癌才知生病苦痛 郭漢崇喊癌友同學：別怕有我在

「自己身歷其境，才真正體會到生病的苦痛。」花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇兩年多前罹患攝護腺癌，從自我檢查、確診攝護腺癌，到...

「利他能」是處方藥 醫籲勿汙名化

新北市某私立幼兒園老師餵食幼童服用「苯巴比妥」藥物事件尚未落幕，宜蘭縣又傳出某補習班餵食學童服用「利他能」增加學習力，但...

台南登革熱新增4例 擴至善化

台南登革熱本土疫情再擴大，昨天新增4例、累計21例，其中1人居住善化區，但沒去過仁德疫區，南市衛生局正進行病毒基因定序以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦