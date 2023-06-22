非新冠超額死亡 3慢性病最多

據估計，去年共有八一八五例與新冠間接或其他因素導致的超額死亡個案，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙昨指出，前三名致死因素為高血壓、心血管疾病、糖尿病，目前疫情仍處於高峰，三高族群務必規律用藥，妥善控制血壓、血糖，以降低死亡風險。

去年共有逾一點四萬人死於新冠肺炎，占去年超額死亡總額的百分之六十四。另三成超額死亡與新冠有間接關係，或其他因素所致，數量達八一八五人。

陳秀熙指出，據國外研究顯示，停用高血壓藥物，可能導致新冠相關死亡風險增加二點四倍至三點八倍。

台灣疫情資料證實，年紀愈大，新冠死亡風險愈高，相較於四十到四十九歲，五十到五十九歲族群的中重症及死亡風險高二點五倍、六十到六十九歲高出五點九倍、七十到七十九歲高十二點八倍，八十歲以上則高出十四點四倍。

相較於無慢性病的確診者，高血壓患者染疫後的重症及死亡風險高三成，糖尿病者高四成，凝血功能異常者更是高七成。打過單價或雙價追加劑者，中重症及死亡風險則比沒打過者低五到九成。

陳秀熙表示，目前國內社區ＸＢＢ變異株盛行率達到八成三，追上全球趨勢，而中重症比率、死亡比率皆呈持續上升趨勢。

進一步分析各縣市狀況，宜蘭、花蓮、台東等地中重症率最高，其次為雲林、嘉義、台南，其中五十歲以上族群中重症率較高，大部分為慢性病族群。陳秀熙提醒，我國去年非新冠超額死亡前三名為高血壓、心血管疾病、糖尿病，政府應及早準備，盡快調整最適當的醫療照護量能。