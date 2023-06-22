端午連假國道7大路段易壅塞 國5恐塞12小時

今天是端午連假首日，不過昨傍晚國道車潮已陸續湧現，北部多處路段一度「紫爆」，時速不到20公里。高公局預估車流量大，行車時間預估為平日的1.6倍，總計七大地雷路段，其中國五將從清晨5時出現車潮，直到傍晚5時才緩解，至少得塞上12個小時之久。

桃園機場公司也預估，假期運量高峰今天起進入高峰，單日超過11萬人次，呼籲旅客提早2.5至3小時到機場報到。

高公局預估今天國道車流量將達123百萬車公里，「車公里」指的是車輛開上國道，所有車輛所行使的里程加總，數據愈大代表車子愈多，行駛的里程也愈長。

高公局表示，今天七大易壅塞路段包括國一南向楊梅至新竹段、南向彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統、國三南向土城至關西段、快官至霧峰段、國五南向南港系統至頭城段，以及國十東向鼎金系統-燕巢系統。

高公局表示，今天國一內湖至頭份及國三木柵至香山南向入口匝道，清晨6時至中午12時實施高乘載管制，提醒民眾避開上午時段出發，或考慮使用台六十一線替代道路。

天氣方面，氣象局表示，今、明兩天，隨著太平洋高壓勢力減弱，加上北方鋒面靠近，西半部地區清晨將有零星降雨，大多時間仍然以多雲到晴為主，午後山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨。