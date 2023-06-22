通勤月票送審 台東、基隆方案通過

三大生活圈TPASS公共運輸通勤月票預計7月1日上路，交通部昨針對桃竹竹苗、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及基隆市方案首次審查，其中，台東縣境內299元、基隆市境內320元方案通過，後續針對此次審查意見修正細節，待票證、系統整合及測試完成即可上路；桃竹竹苗、宜蘭縣及花蓮縣方案則被退回要求修正。

TPASS公共運輸通勤月票未限制每一縣市只能參加單一方案，部分縣市會重複參加多個方案。以桃園市為例，首波加入的北北基桃方案已通過核定預計7月上路，第二波加入的桃竹竹苗方案則尚未通過審查。目前全台有意規畫月票但尚未通過審查的還有8縣市，包括新竹縣、新竹市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣。

公路總局表示，昨天審查的包括桃竹竹苗生活圈，總計分為桃竹竹苗1200元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元等四方案，可以搭乘境內桃園機場捷運、台鐵及公車；北宜生活圈則有宜蘭縣750元、北宜國道1800元、北宜國道以及雙北2300元等三方案；基隆市為320元可以搭乘境內公車及台鐵；台東縣299元可以搭乘境內公車及台鐵；花蓮縣則分為一般境內99元可以搭乘市區公車、含台鐵299元、含台鐵及公路客運399元。

公路總局表示，基隆市政府及台東縣政府所提方案已將先前委員審查意見納入評估考量，且相關計畫內容完整，原則審查通過，後續仍應依此次審查意見再修正後核定；至於其他月票方案，因公共運輸績效指標及方案規畫合理性等相關細節尚待釐清，暫予保留，待完成修正後再審查。

公路總局指出，各縣市或生活圈方案審查通過後，經過票證及系統整合，各項測試、驗證及宣傳完成即可自行宣布上路，未規定於同一時間點同步上路，目標今年底前陸續實施。

另外，除了此次送審的方案外，還有雲嘉嘉南分為雲林縣、嘉義縣、嘉義市以及澎湖縣單一縣市方案規畫中。