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台南登革熱新增4例 擴至善化

聯合報／ 記者修瑞瑩李文德／台南報導
台南市登革熱疫情從仁德區擴散到善化區，防治中心加強噴藥。圖／衛生局提供
台南市登革熱疫情從仁德區擴散到善化區，防治中心加強噴藥。圖／衛生局提供

台南登革熱本土疫情再擴大，昨天新增4例、累計21例，其中1人居住善化區，但沒去過仁德疫區，南市衛生局正進行病毒基因定序以釐清是否有關聯性，不排除疫情有擴散趨勢，今天起在善化區坐駕里設採檢站。疾病管制署認為，民眾警覺度要更高。

南市登革熱防治中心指出，新增4例分別為居住於仁德區36歲、23歲及55歲男性，及1例住善化區坐駕里77歲男性，皆由診所或醫院通報確診，善化個案與先前病例同為登革病毒第1型，仍須進一步追查傳染源，其餘20個病例都有仁德區活動史，應屬於同一傳染源。

市長黃偉哲昨邀國家衛生研究院教授陳錦生等專家學者開會研擬防治策略，認為高風險區的誘卵桶卵粒數及陽性率仍偏高，化學防治須加強；疾管署南區主任李翠鳳說，高風險區仍看到許多民眾穿短袖，要多加宣導。

仁德區成功里長鄭晴而說，目前看到約一半里民會穿上長袖衣物，里內還有空屋、空地堆置廢棄物待清，恐因地主移居找不到人，成為孳生病媒蚊的隱憂。

為找出社區潛在的病例，防治中心規畫端午連假期間在善化坐駕里的里辦公室設立採檢站，21日至22日早上9點到下午3點、23日至24日早上9點至中午12點，另，22日至25日每天早上和下午於仁德區成功里活動中心提供採檢服務。

衛生局昨在仁德區及東區查獲24個陽性容器，皆已清除或投藥，並開出8張舉發單，還於仁德2處、東區1處工地查出孳生源而命令停工7天。衛生局今在東區、南區、安南區、永康區及仁德區動員清潔。

衛生局 東區 疫情

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