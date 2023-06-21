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北中南通勤月票將上路！7月起「6大交通新制」一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
為鼓勵領有社福卡的國人樂活、樂遊及樂行，台鐵局開放有意願參與的縣市政府社福卡點數搭乘指定列車。本報資料照片
為鼓勵領有社福卡的國人樂活、樂遊及樂行，台鐵局開放有意願參與的縣市政府社福卡點數搭乘指定列車。本報資料照片

交通部今宣布，7月1日起將有6項交通新制上路，包括新車沒標配反光背心無法領牌、北中南3大生活圈通勤月票上路、10縣市社福卡開放搭乘台鐵、整合小客車租賃業與旅宿業合作，提供免費接駁服務、發布颱風不對稱暴風半徑資訊、擴大溪流天氣預報及山區暴雨溪水暴漲警示。

交通部表示，為避免汽車駕駛人或乘員於車輛故障或發生事故離開車輛處置時，發生二次碰撞事故，7月1日起汽車申請牌照檢驗時，應有符合中華民國國家標準或其他等同標準之反光服裝(背心)，否則將無法領牌上路；發生車禍或車輛故障時，駕駛人離開車輛也需穿戴反光背心。

在通勤及接駁部分，交通部指出，7月1日起北中南三大生活圈月票上路實施；另為鼓勵領有社福卡的國人樂活、樂遊及樂行，台鐵局開放有意願參與的縣市政府社福卡點數可搭乘指定列車；針對觀光景區則規劃觀光路廊在地有腳接駁服務，整合小客車租賃業與旅宿業合作，提供旅客運輸場站、住宿地點間免付費接駁服務。

在氣象資訊部分，交通部表示，為強化溪流活動安全，7月1日起擴大試辦溪流區未來72小時逐3小時及未來7日逐12小時天氣預報資訊，並於短延時強降雨可能導致溪水暴漲時發布「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」災防告警細胞廣播服務；另外，7月1日起也將發布颱風不對稱暴風半徑資訊，提供符合台灣地區特性及災防應用的不對稱圓形颱風暴風半徑資訊。

交通部

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