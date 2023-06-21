基隆、台東月票方案通過審查 桃竹竹苗等3方案被退回

三大生活圈TPASS公共運輸通勤月票預計7月1日上路，其他另有9縣市陸續提案審查，交通部今天針對桃竹竹苗、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及基隆市方案第一次審查，其中，台東縣境內299元、基隆市境內288元方案通過，待各縣市票證、系統整合及測試完成即可自行宣布上路；桃竹竹苗、宜蘭縣及花蓮縣方案則被退回要求修正。

交通部公路總局表示，除了7月1日上路的3大生活圈、11縣市月票方案，另有9縣市陸續提案，今天下午審查的包括，桃竹竹苗生活圈分為桃竹竹苗1200元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元，可搭乘桃園機場捷運、台鐵及公車；北宜生活圈分為宜蘭縣750元、北宜國道1800元、北宜國道及雙北2300元；基隆市境內288元可搭乘公車及台鐵；台東縣境內299元可搭乘公車及台鐵；花蓮縣境內99元、含台鐵299元、含台鐵及公路客運399元。

公路總局表示，今天審核通過的包括台東縣及基隆市單一縣市方案，其他方案在經費計算的來源跟邏輯、績效明確度及格式上的項目尚不夠清楚，待各縣市修改完成即可再送至交通部二次審查。

公路總局指出，各縣市或生活圈方案審查通過後，經過票證及系統整合，各項測試、驗證及宣傳完成即可自行宣布上路，未規定於同一時間點同步上路，希望努力在今年底前全數上路。除了今天審查的方案外，另有雲嘉嘉南分為雲林縣、嘉義縣、嘉義市；澎湖縣單一縣市方案規劃中。