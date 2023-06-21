快訊

炎亞綸亂入耀樂記者會道歉 網分析「2意圖」痛批：真的很卑劣

獨／新光金控再爆黑馬 由吳東明出任金控副董事長

基隆、台東月票方案通過審查 桃竹竹苗等3方案被退回

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部今天針對桃竹竹苗、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及基隆市月票方案第一次審查。本報資料照
交通部今天針對桃竹竹苗、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及基隆市月票方案第一次審查。本報資料照

三大生活圈TPASS公共運輸通勤月票預計7月1日上路，其他另有9縣市陸續提案審查，交通部今天針對桃竹竹苗、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及基隆市方案第一次審查，其中，台東縣境內299元、基隆市境內288元方案通過，待各縣市票證、系統整合及測試完成即可自行宣布上路；桃竹竹苗、宜蘭縣及花蓮縣方案則被退回要求修正。

交通部公路總局表示，除了7月1日上路的3大生活圈、11縣市月票方案，另有9縣市陸續提案，今天下午審查的包括，桃竹竹苗生活圈分為桃竹竹苗1200元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元，可搭乘桃園機場捷運、台鐵及公車；北宜生活圈分為宜蘭縣750元、北宜國道1800元、北宜國道及雙北2300元；基隆市境內288元可搭乘公車及台鐵；台東縣境內299元可搭乘公車及台鐵；花蓮縣境內99元、含台鐵299元、含台鐵及公路客運399元。

公路總局表示，今天審核通過的包括台東縣及基隆市單一縣市方案，其他方案在經費計算的來源跟邏輯、績效明確度及格式上的項目尚不夠清楚，待各縣市修改完成即可再送至交通部二次審查。

公路總局指出，各縣市或生活圈方案審查通過後，經過票證及系統整合，各項測試、驗證及宣傳完成即可自行宣布上路，未規定於同一時間點同步上路，希望努力在今年底前全數上路。除了今天審查的方案外，另有雲嘉嘉南分為雲林縣、嘉義縣、嘉義市；澎湖縣單一縣市方案規劃中。

基隆 台東 交通部

延伸閱讀

賴清德拋縮短高教學費落差 總統府：下周提出具體方案

基隆立委參選人涉貪 民進黨人士：張秉鈞將自請退選

王國材視察TPASS整合 蘇巧慧籲新北市府做好合作

私幼補助加碼方案恐變大撒幣？蔣萬安：會有追繳機制

相關新聞

代言告吹！Uber Eats暫停炎亞綸廣告活動 KKBOX風雲榜也受波及

#MeToo 風暴狂燒演藝圈，其中平常形象良好的藝人藝人炎亞綸遭爆劈腿、偷拍性愛畫面且外流等行為，不僅火速被撤銷十大傑出...

健保新制部分負擔將上路 台大院長：有醫療不平等隱憂

衛福部正式公告，部分負擔新制將於7月1日上路。台大院長吳明賢日前接受本報專訪表示，雖支持健保署調整部分負擔，但根據國外研...

NONO陷性騷風暴！「虎霸炸物」速發聲明切割：即起暫停合作

藝人NONO（陳宣裕）遭直播主指控性騷擾甚至性侵，其本人稍早也在臉書發出道歉聲明，表示即刻起停止演藝工作，並深刻深刻反省...

南下多班列車「連鎖誤點效應」 台鐵：七堵南港間跳電

適逢端午連假疏運，台鐵今天傍晚南下多班次列車，誤點10分鐘至近1小時。台鐵表示，七堵-南港間瞬間跳電，加上連假前列車密度...

桃機估明起運量攀高峰單日逾11萬人次 籲提早3小時報到

明天迎接為期4天端午連假，桃園機場公司預估，假期運量高峰明天起進入高峰，單日超過11萬人次，籲旅客提早2.5至3小時到機...

通勤月票將上路！ 7月起「6項交通新制」一次看

交通部今天統整公布7月起的6項交通新制，其中一半與促進公共運輸有關，包括：通勤月票、觀光路廊在地有腳、社福卡點數可搭台鐵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦