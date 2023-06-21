桃機估明起運量攀高峰單日逾11萬人次 籲提早3小時報到

明天迎接為期4天端午連假，桃園機場公司預估，假期運量高峰明天起進入高峰，單日超過11萬人次，籲旅客提早2.5至3小時到機場報到。

機場公司指出，5月每日旅運量約9萬人次，6月每日旅運量約10萬人次，今年端午疏運期間為6月21日至26日，預估6月22日運量，約達11萬2617人次。

機場公司表示，每日離境尖峰時段為上午8時至10時、下午2時至3時及晚間11時，籲離境旅客提早2.5至3小時抵達機場。

至安檢線前排隊時，預先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，大幅加快安檢速度。

機場公司指出，每日入境尖峰時段為早上5時、下午3時至6時及晚上8時至10時，提醒回國旅客，入境切勿違規攜帶農畜產品、留意貨幣菸酒攜帶規定，以及多搭乘大眾運輸工具。