歡迎光臨616幸福工作站！孩子們創業的童年咖啡廳

由社團法人中華民國更生少年關懷協會辦理位於民社區兒少友善關懷據點「616幸福工作站」長期耕耘社區弱勢兒少。這裡現在不只是社區工作站，同時也是孩童們創業的「童年咖啡廳」。

為了讓孩童體驗經營咖啡廳，小小CEO課程讓不同年齡層的孩童在這裡實現自我探索培育核心素養，從中看見每一位孩童的特色。年初至今，由老師帶領孩童們從LOGO設計到成本與售價計算，孩童學習經營之道，並由專業師傳授製作各項糕點與飲料調製，甚至到協會經營的咖啡廳實作練習，讓這群孩童對於開店的許多眉角有更多認識與經驗。

數理邏輯思考較慢的小君，在練習計價和收銀時，總會花費很多時間，甚至因為無法計算精確而生氣地把紙筆丟在地上，覺得數學很厭煩，有時候甚至不想做了。

社工高祥容看見小君的狀態，除了理解她的感受，也耐心陪伴小君一起找出屬於自己的解決方法。高祥容說，看到小君突破困難後自信的笑容，未來再有類似問題，她能找出回應的方式，問題就不再能限制她了。

年紀最小的阿威，剛加入CEO課程時是個極度害羞的小男生，不太知道該如何去與人講話，課堂討論總是默默坐在旁邊，高祥容說，原本很擔心阿威就不來了，但漸漸地進到實作環節時，可以發現阿威與人互動狀態明顯提升，開始會找夥伴一起高喊「歡迎光臨，歡迎來我們的咖啡廳。」讓老師和身旁的哥哥姊姊都很驚嘆於阿威的改變。這天，因為阿威與夥伴的熱情，成功招攬兩組客人，也成為阿威最大的成就感。