健保新制部分負擔將上路 台大院長：有醫療不平等隱憂

衛福部正式公告，部分負擔新制將於7月1日上路。台大院長吳明賢日前接受本報專訪表示，雖支持健保署調整部分負擔，但根據國外研究，部分負擔調漲存在隱憂，恐將加深醫療不平等；台大醫院雲林分院經驗發現，不少民眾很在意多支付一、兩百元醫療費用，部分弱勢族群因此延緩就醫。

吳明賢表示，部分民眾到醫院就醫時，認為自己繳了健保費，而要求醫師多安排檢查，甚至腹痛就要求做電腦斷層；但醫師端可能因健保「論量計酬」機制，做愈多、賺愈多，且承受輻射等風險的是病人，而非醫師自己，因此就配合患者多開立檢驗。但醫療不是服務而是專業，將醫療是為服務的心理，就會形成醫療浪費、無效醫療，醫師、病人都有責任。

他也說，提升部分負擔確實有助抑制醫療浪費，但現在開始執行恐已太慢，且台灣醫療「真的太便宜」，部分負擔調漲對紓解健保財務困境來說可謂「不痛不癢」，政府不願提高健保費、增加醫療支出的GDP占比，才選擇讓民眾自掏腰包「補健保的洞」；不過部分負擔調整仍有好處，患者自己出錢，就不會像過去把醫療當作服務，能夠減少一部分的無效醫療。

「提高部分負擔有加深醫療不平等的隱憂。」吳明賢說，部分負擔的提高，對於經濟富足的民眾來說較無影響，把醫療是為服務的狀況在此族群恐難改變；但同時卻會讓窮苦、弱勢的民眾不敢就醫，導致延後就醫、加深醫療不平等，故「提高部分負擔不是萬靈丹。」以台大醫院雲林分院的實際經驗，許多民眾多支付一、二百元醫療費用就很在意，在台北的民眾則可能認為多付三百元也不是問題，「因為城鄉差距、社會階層的不同，受到部分負擔調漲的影響也不太一樣。」