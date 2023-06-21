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NONO陷性騷風暴！「虎霸炸物」速發聲明切割：即起暫停合作

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
藝人NONO去年在高雄開設首家雞排旗艦店。記者劉學聖／攝影
藝人NONO去年在高雄開設首家雞排旗艦店。記者劉學聖／攝影

藝人NONO（陳宣裕）遭直播主指控性騷擾甚至性侵，其本人稍早也在臉書發出道歉聲明，表示即刻起停止演藝工作，並深刻反省。如今，他與友人在高雄投資的「虎霸雞排」也快速切割，宣布即日起與NONO暫停品牌合作計劃。

藝人NONO這幾年投資副業有成，之前退出艋舺雞排經營團隊後，於去年底重操舊業再度賣起雞排，選擇在高雄開設「虎霸」雞排，開幕當天，不僅吸引民眾排隊領取免費雞排，也有不少民代及藝人好友有前往支持。如今爆出性騷事件，經營團隊也快速發出聲明，粉專「虎霸 高雄裕誠旗艦店 魷魚 雞排 炸物專賣店」稍早公告「即刻起，與藝人NONO暫停品牌合作計畫。2023.06.21特此聲明，謝謝」。

「虎霸雞排」宣布即日起與NONO暫停品牌合作計劃。圖／摘自虎霸雞排FB粉絲團
「虎霸雞排」宣布即日起與NONO暫停品牌合作計劃。圖／摘自虎霸雞排FB粉絲團

雞排 團隊 品牌

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