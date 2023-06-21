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端午連假各地高溫悶熱 慎防午後雷陣雨
迎接4天端午連假，各地高溫悶熱，留意午後雨；明、後天清晨西半部地區有零星降雨，午後山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨；周六至周日，東半部、恆春半島有不定時短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨天氣為主。
中央氣象局預報員葉致均表示，周四至周五，太平洋高壓勢力減弱，加上北方鋒面靠近，清晨西半部地區有零星降雨，大多時間仍以多雲到晴為主，午後山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨。
周六至下周一，因環境風向轉為東南風，迎風面的東半部地區、恆春半島，會有不定時短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨天氣為主。
下周二至下周三，葉致均說，南方水氣增加，東半部地區降雨情況明顯，南部地區也有零星降雨，其他地區以午後雷陣雨天氣為主。
他也說，未來一周高溫炎熱，東半部普遍高溫32度至34度、西半部高溫33度至35度。
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