高嘉瑜批文湖線拆椅懲罰通勤族罰站 網「這原因」稱德政

為解決內湖塞車，北捷文湖線近期再度試辦改裝車廂，將第2、3節車廂座椅及行李架全數拆除，估每列車載客數可增20人，民進黨港湖立委高嘉瑜今天也在臉書表示，指市長蔣萬安不解決一人一車問題，卻要懲罰搭捷運的通勤族，通通罰站。

不過高嘉瑜的臉書貼文一出，底下也湧入上百網友留言，有網友說，「這感覺像載豬仔車....」，也有網友留言「這樣更擁擠，萬一發生事故真不知道怎麼辦」，不過也有網友說，「只有我覺得這是德政嗎？不會有人吵博愛座的問題」、還有網友說「解決了博愛座的問題，超讚」。

對於內湖塞車解方，北市府再度試辦北捷文湖線車廂拆座椅、行李架，高嘉瑜今天在臉書說，蔣萬安不解決一人一車問題，卻解決搭乘文湖線通勤的民眾？不強力實施高乘載、分流上下班、不增加內湖直達公車班次，卻懲罰搭捷運的通勤族通通罰站，是要鼓勵更多人開車通勤嗎？

不過也有不少網友支持蔣萬安的政策，表示「其實原本的通勤族也幾乎坐不到位置吧，除非妳動物園站上車？」「可以搭更多人不是更好？？ 那個椅子的車廂設計超占空間~ 又不好坐」。