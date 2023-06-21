明早南下湧車潮國1新竹壅塞 桃竹短程建議走台31台1線

端午節明天（22日）起連續4天連假，交通部公路總局預估北部地區明天早上6時起各快速公路銜接國1、國3附近路段湧現第一波南下返鄉、出遊車潮，該局第一區養護工程處今天表示，因應國1湖口至新竹最易壅塞路段，連假請行駛台31線及台1線往返桃園、新竹間短程替代道路。

明天6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山等路段各交流道南向入口匝道，實施高承載管制，因為今年新北市、桃園市、新竹縣及新竹市等北部縣市恢復舉辦端午龍舟競賽，明天將吸引短程出遊觀看龍舟競賽車潮、將遇上南下大量返鄉車流，加劇省道及快速公路負荷，請短程出遊民眾多利用鐵路及活動接駁專車，或考慮行駛替代道，注意行車安全、耐心等候。

另外，西濱南下台61線在新竹市區有5.5公里斷鏈路段，必須由台15線銜接，因應大量車流進入新竹市，台68線南寮匝道將在今晚9時至25日晚間9時，禁止左轉台15線南下，面對明天連假首日湧現車流壅塞，該處建議由台15線左轉上台68線快速道的車輛，改為右轉至新竹東大路續右轉榮濱路再右轉接台68線，避開壅塞路口。