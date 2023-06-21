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明早南下湧車潮國1新竹壅塞 桃竹短程建議走台31台1線

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
明起端節連假國1湖口至新竹壅塞，公路總局建議行駛台31線及台1線桃園、新竹間替代道路。圖／第一養工處提供
明起端節連假國1湖口至新竹壅塞，公路總局建議行駛台31線及台1線桃園、新竹間替代道路。圖／第一養工處提供

端午節明天（22日）起連續4天連假，交通部公路總局預估北部地區明天早上6時起各快速公路銜接國1、國3附近路段湧現第一波南下返鄉、出遊車潮，該局第一區養護工程處今天表示，因應國1湖口至新竹最易壅塞路段，連假請行駛台31線及台1線往返桃園、新竹間短程替代道路。

明天6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山等路段各交流道南向入口匝道，實施高承載管制，因為今年新北市、桃園市、新竹縣及新竹市等北部縣市恢復舉辦端午龍舟競賽，明天將吸引短程出遊觀看龍舟競賽車潮、將遇上南下大量返鄉車流，加劇省道及快速公路負荷，請短程出遊民眾多利用鐵路及活動接駁專車，或考慮行駛替代道，注意行車安全、耐心等候。

另外，西濱南下台61線在新竹市區有5.5公里斷鏈路段，必須由台15線銜接，因應大量車流進入新竹市，台68線南寮匝道將在今晚9時至25日晚間9時，禁止左轉台15線南下，面對明天連假首日湧現車流壅塞，該處建議由台15線左轉上台68線快速道的車輛，改為右轉至新竹東大路續右轉榮濱路再右轉接台68線，避開壅塞路口。

為避開連假期間國1湖口至新竹壅塞路段，民眾可行駛台31線及台1線往返桃園、新竹間短程替代道路，避免陷在車陣，台15線竹北路段將自明天上午7時至下午3時、25日中午12時至晚上8時，將安排義交在沿線重要路口協助疏導交通，請用路人遵守交通指揮管制依序前進，以免浪費時間。

明起端節連假國1湖口至新竹壅塞及新竹易塞路段，公路總局建議行駛快速路替代道路。圖／第一養工處提供
明起端節連假國1湖口至新竹壅塞及新竹易塞路段，公路總局建議行駛快速路替代道路。圖／第一養工處提供

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