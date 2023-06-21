下班注意！國道北區路況紅通通 多路段紫爆時速不到20K

明天起為端午節4天連假（6月22日至25日），國道北部地區首波車潮今天傍晚陸續湧現，其中，國1堤頂下塔悠南向路段、高架汐止端至東湖南向路段、國3環東至南港南向路段已經出現紫爆，時速不到20公里。

今天傍晚國道北部路段已出現車潮壅塞，主要多為下班及返鄉車潮，時速均低於40公里，包括國1南向內湖至圓山段、五堵至汐止路段、機場系統至中壢轉接路段、五股至林口段、楊梅至新竹段；國3中和至土城段、三鶯至鶯歌段；國5南向石碇至坪林段、北向頭城至坪林段。

高公局表示，今天傍晚4點後西部國道車流將逐漸湧現，夾雜通勤及返鄉車潮，約晚間8點疏解；國5傍晚至凌晨12點預估會有另一波較大車流出現。今天國道雙向整體車流量約111百萬車公里，比平常周五下班車流增加15%。