快訊

黃子佼爆他在裝「不是盲人」？蕭煌奇沉痛回應喊告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下班注意！國道北區路況紅通通 多路段紫爆時速不到20K

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天傍晚國道北區路段多出現壅塞情形。圖／取自1968APP
今天傍晚國道北區路段多出現壅塞情形。圖／取自1968APP

明天起為端午節4天連假（6月22日至25日），國道北部地區首波車潮今天傍晚陸續湧現，其中，國1堤頂下塔悠南向路段、高架汐止端至東湖南向路段、國3環東至南港南向路段已經出現紫爆，時速不到20公里。

今天傍晚國道北部路段已出現車潮壅塞，主要多為下班及返鄉車潮，時速均低於40公里，包括國1南向內湖至圓山段、五堵至汐止路段、機場系統至中壢轉接路段、五股至林口段、楊梅至新竹段；國3中和至土城段、三鶯至鶯歌段；國5南向石碇至坪林段、北向頭城至坪林段。

高公局表示，今天傍晚4點後西部國道車流將逐漸湧現，夾雜通勤及返鄉車潮，約晚間8點疏解；國5傍晚至凌晨12點預估會有另一波較大車流出現。今天國道雙向整體車流量約111百萬車公里，比平常周五下班車流增加15%。

國道 車潮 端午節 紫爆

延伸閱讀

太平坪林排水溝改善 增友善動物設施兼顧石虎生態保育

汐止遠雄廣場端午好康總動員 消費滿額抽住宿券

這次真的要停水了！台南3萬多戶27日停21小時

汐止幼兒園採檢結果出爐 1童驗血達臨界值將送質譜儀檢測

相關新聞

高嘉瑜批文湖線拆椅懲罰通勤族罰站 網「這原因」稱德政

為解決內湖塞車，北捷文湖線近期再度試辦改裝車廂，將第2、3節車廂座椅及行李架全數拆除，估每列車載客數可增20人，民進黨港...

端午連假各地高溫悶熱 慎防午後雷陣雨

迎接4天端午連假，各地高溫悶熱，留意午後雨；明、後天清晨西半部地區有零星降雨，午後山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨；周六...

衛福部今正式公告 健保部分負擔新制確定7月1日上路

健保部分負擔調整修正草案於上周五預告到期，衛福部社保司共收到5件回應，均是對內容正面建議或文字修正，對條文內容無意見。衛...

下班注意！國道北區路況紅通通 多路段紫爆時速不到20K

明天起為端午節4天連假（6月22日至25日），國道北部地區首波車潮今天傍晚陸續湧現，其中，國1堤頂下塔悠南向路段、高架汐...

陳建仁視察端午疏運 台鐵估今創最高運量72.1萬人次

明天迎接端午連假，行政院長陳建仁今天下午赴台北車站防災中心，視察台鐵及高鐵連假疏運辦理。台鐵預估，期間平均每日載客人數約...

NONO陷性騷風暴！「虎霸炸物」速發聲明切割：即起暫停合作

藝人NONO（陳宣裕）遭直播主指控性騷擾甚至性侵，其本人稍早也在臉書發出道歉聲明，表示即刻起停止演藝工作，並深刻深刻反省...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦