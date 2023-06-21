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陳建仁視察端午疏運 台鐵估今創最高運量72.1萬人次

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵預估端午連假期間，平均每日載客人數約65.5萬人次，單日最高運量為今天72.1萬人次。高鐵預估單日最高運量在25日達26.8萬人次。記者周彥妤／攝影
台鐵預估端午連假期間，平均每日載客人數約65.5萬人次，單日最高運量為今天72.1萬人次。高鐵預估單日最高運量在25日達26.8萬人次。記者周彥妤／攝影

明天迎接端午連假，行政院長陳建仁今天下午赴台北車站防災中心，視察台鐵高鐵連假疏運辦理。台鐵預估，期間平均每日載客人數約65.5萬人次，單日最高運量為今天72.1萬人次；台灣高鐵預估單日最高運量在周日（25日），達26.8萬人次。

陳建仁致詞表示，今天是端午連假最後一個上班日，目前交通運輸量增加中，祝福國人同胞端午節快樂，高興度過端午節。

他說要向台鐵、高鐵同仁致上謝意，每逢佳節民眾返鄉、出遊與親友相聚，雙鐵同仁嚴陣以待，犧牲與家人過節，也是最忙碌時刻，雙鐵肩負全台運輸最重要任務，也是國人仰賴的重要交通工具，特別是今年運量回升，感謝同仁讓疏運工作盡善盡美。

台鐵局長杜微報告指出，今年端午連假疏運從今天起至26日，共計6天；預估平均每日載客人數約65.5萬人次，單日最高運量72.1萬人次。

杜微表示，近期疫情趨緩，國門開啟與國旅增加，整體運量呈現正成長趨勢，推估較2020年端午疏運（放假日4日）總運量約增加5.7%。

針對每日預估運量，他指出，21日約72.1萬人次、22日約63.5萬人次、23日66萬人次、24日64.5萬人次、25日67.1萬人次、26日60.3萬人次。

其中台鐵西線預估單日最高運量，在今天達66萬5100人次；預估東線單日最高運量在25日達7萬5400人次。

台灣高鐵報告指出，疏運期間雙向旅運需求預估約18.1萬人次至26.8萬人次，其中21日預估約26.2萬人次、22日26萬人次、23日預估約21.8萬人次、24日20.6萬人次、25日26.8萬人次、26日18.1萬人次。

行政院長陳建仁赴台北車站防災中心，視察台鐵及高鐵連假疏運辦理。記者周彥妤／攝影
行政院長陳建仁赴台北車站防災中心，視察台鐵及高鐵連假疏運辦理。記者周彥妤／攝影

台鐵 高鐵 連假 陳建仁

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