宜蘭補習班餵學童「聰明藥」黃金舜:長期剩藥可能性低

宜蘭補習班傳出教師以「利他能」第三級管制藥品餵食給學童，利他能也被稱作「聰明藥」，為兒童過動症的治療用藥，目前全案由檢調偵辦中，目前業者稱藥品來源是同班同學的「剩藥」。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，管制藥品開藥、給藥都有嚴謹的管控，長期剩藥，並提供給同學吃「可能性低」。

宜蘭某文理補習班疑似為了提高學童上課專注力，今年4、5月間擅自餵食學童吃「利他能」處方藥，目前確定兩名8歲及12歲學童服用該藥。根據轉述，宜蘭補習班負責人的說法，有些孩子上課不專心，影響學習力，但家長又沒有帶孩子去就醫檢查，所以他們只使用「四分之一」顆微量藥物，提供給兩名學童服用，效果很好；家長也覺得孩子學習能力明顯提升，以前答不對的題目後來幾乎都能答對。

食藥署副署長陳惠芳指出，目前根據地方衛生局初步了解，是補習班同班同學有依處方使用利他能藥品，而剩餘的藥品被拿來餵食給其他孩子，細節檢調偵查中。

對此，藥師公會全聯會副秘書長邱建強表示，利他能主要用於過動症上，醫師在看診後，劑量會依照小朋友年紀、體重精準開立，否則就無法控制病情，因此藥物多出來相當有難度。

邱建強說，利他能在台灣屬於三級管制藥品，因為確實有注意力集中的效果，在國外被濫用，成為俗稱的「聰明藥」，鑒於國外濫用情形，台灣才將利他能列為管制藥品。

邱建強說明，醫師開立處方箋後，到藥局來領藥須持處方箋正本、健保卡，管制藥領取時也需要簽名領取，老師代領藥的可能不大，較可能是父母、監護人領取。

「自己的藥拿給別人吃有違反醫事法疑慮。」邱建強指出，非藥師不能調配藥劑，不能隨便給藥給他人，醫師開立處方藥給病患使用，也不能隨便給他人使用，有違法疑慮，特別是管制藥品；自己的藥品被他人私自取用，則有竊盜疑慮。