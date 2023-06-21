快訊

陷未成年外流私密片風波 炎亞綸「十大傑出青年」資格遭銷

他掐死馬籍女大生當庭念稿願30萬交保 被制止激動問「為何大家都在笑」

舒張壓偏低 導致暈厥的十大原因

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
粽子是高油、高鹽、澱粉類食物，粽子示意圖。(ingimage)
粽子是高油、高鹽、澱粉類食物，粽子示意圖。(ingimage)

端午佳節將至，大啖粽子之餘，也要留意血壓控制，國泰綜合醫院心血管中心醫師郭志東提醒， 粽子是高油、高鹽、澱粉類食物，而血壓的控制永遠都需要依靠飲食、運動和生活作息守護。

傳統認為，收縮壓（最高血壓）比舒張壓（最低血壓）更為重要，因為收縮壓與心臟健康之間有較高的相關性，收縮壓過高會增加心臟病和心血管疾病的風險，收縮壓與心臟病和心臟衰竭的關聯性最強，但也與腎臟疾病和總體死亡率相關。

最近研究顯示，收縮壓或舒張壓過高都會對健康造成風險，郭志東說，舒張壓過高，與大動脈疾病風險增加有較高的聯繫，大動脈是從心臟到腹部和胸部輸送血液的主要血管之一，舒張壓升高的人容易出現腹部主動脈瘤（主動脈擴大），可能導致突然破裂或剝離，增加死亡風險。

郭志東指出，老年人舒張壓通常介於60到90毫米汞柱，一旦舒張壓下降到60毫米汞柱以下，可能昏厥。大多低舒張壓的人並無任何症狀，因此不需要接受任何治療，但是若有症狀則需要仔細檢查，包括貧血的篩檢和心血管評估。而若由藥物引起者則要改變藥物類型或劑量，至於酗酒和有服成癮藥物的病患則需要積極介入控制。

造成低舒張壓的原因主要有十項：

1.長時間臥床會降低動脈的張力

2.大量出汗而導致脫水

3.老年人攝水量不足

4.藥物引起的腸道水分流失（如利尿劑、前列腺藥物、降血壓藥物、巴金森氏症藥物和三環抗憂鬱劑）

5.酒精使血管擴張

6.荷爾蒙缺乏和其他內分泌失調（甲狀腺功能低下或月經大量出血）、

7.藥物

8.食物或昆蟲叮咬引起的過敏反應

9.維生素B和鐵的營養缺乏導致貧血

10.長時間站立使血液在下肢積聚

郭志東說，對於低舒張壓的患者而言，規律運動雖有好處的，但要注意避免脫水。在長時間休息中起身會感到頭暈的病患，在起身前需要進行一些腿部運動，而鈉鹽和水的攝入可以稍為增加，但不要超過每天1500毫克的鹽巴攝取。有些可以暫時讓血壓回升的藥物可以作為短期的輔助，但不宜長期服用，而且必須經過醫師的審慎評估。

郭志東提醒，端午節將至，粽子雖然可口，但也是高油、高鹽、澱粉類食物，食用時應該注意份量，也可以考慮少油少鹽的五穀雜糧粽，食用時盡量使用沾醬以減少鹽份攝取。血壓的控制永遠都需要依靠飲食、運動和生活作息守護。

運動 粽子 醫師

延伸閱讀

瑞芳濂洞里慶祝端午節 送千顆粽子關懷低收入戶

長者端午頻吃粽可能腸堵塞 北慈醫師建議做三點安心吃

吃「這顆粽子」跑2小時都不夠！一圖曝11款粽所需運動時間，5妙招讓你吃粽不胖

粽子包啥最不優？ 網點名「3邪惡食材」：只能單吃

相關新聞

端午首波車潮今傍晚湧現 陳建仁籲民眾分流時間、空間

明天起為端午節4天連假（6月22日至25日），行政院長陳建仁今前往高速公路局北區交控中心視察感謝值班人員辛勞，也建議民眾...

水位直逼9成！天降甘霖湖山水庫大補水 預估此時滿水位

雲林縣最近連續幾天都有降雨，湖山水庫大進帳，目前蓄水率已達89.51％，管理中心派員自集水區引水到水庫蓄存，預估接下來若...

新冠中重症死亡持續上升！ 陳秀熙指出「這三縣市」最高

防疫解封，疫情再現高峰，脆弱族群面臨中重症死亡威脅。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今指出，從過去資料可見，高血壓、心血管...

舒張壓偏低 導致暈厥的十大原因

端午佳節將至，大啖粽子之餘，也要留意血壓控制，國泰綜合醫院心血管中心醫師郭志東提醒， 粽子是高油、高鹽、澱粉類食物，而血...

經前症候群惱人 中醫師建議這些處方助緩解

30歲王小姐月經前常心情煩躁，情緒莫名沮喪且易怒，伴隨乳房脹痛、下腹脹痛、頭痛等不適症狀，中醫師診治為「經前症候群」，經...

用路人注意！端午4天連假明登場 國5嚴格匝道儀控

端午連續假期即將到來，為維持國道順暢，6月22日至6月25日共4天高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦