舒張壓偏低 導致暈厥的十大原因

端午佳節將至，大啖粽子之餘，也要留意血壓控制，國泰綜合醫院心血管中心醫師郭志東提醒， 粽子是高油、高鹽、澱粉類食物，而血壓的控制永遠都需要依靠飲食、運動和生活作息守護。

傳統認為，收縮壓（最高血壓）比舒張壓（最低血壓）更為重要，因為收縮壓與心臟健康之間有較高的相關性，收縮壓過高會增加心臟病和心血管疾病的風險，收縮壓與心臟病和心臟衰竭的關聯性最強，但也與腎臟疾病和總體死亡率相關。

最近研究顯示，收縮壓或舒張壓過高都會對健康造成風險，郭志東說，舒張壓過高，與大動脈疾病風險增加有較高的聯繫，大動脈是從心臟到腹部和胸部輸送血液的主要血管之一，舒張壓升高的人容易出現腹部主動脈瘤（主動脈擴大），可能導致突然破裂或剝離，增加死亡風險。

郭志東指出，老年人舒張壓通常介於60到90毫米汞柱，一旦舒張壓下降到60毫米汞柱以下，可能昏厥。大多低舒張壓的人並無任何症狀，因此不需要接受任何治療，但是若有症狀則需要仔細檢查，包括貧血的篩檢和心血管評估。而若由藥物引起者則要改變藥物類型或劑量，至於酗酒和有服成癮藥物的病患則需要積極介入控制。

造成低舒張壓的原因主要有十項：

1.長時間臥床會降低動脈的張力

2.大量出汗而導致脫水

3.老年人攝水量不足

4.藥物引起的腸道水分流失（如利尿劑、前列腺藥物、降血壓藥物、巴金森氏症藥物和三環抗憂鬱劑）

5.酒精使血管擴張

6.荷爾蒙缺乏和其他內分泌失調（甲狀腺功能低下或月經大量出血）、

7.藥物

8.食物或昆蟲叮咬引起的過敏反應

9.維生素B和鐵的營養缺乏導致貧血

10.長時間站立使血液在下肢積聚

郭志東說，對於低舒張壓的患者而言，規律運動雖有好處的，但要注意避免脫水。在長時間休息中起身會感到頭暈的病患，在起身前需要進行一些腿部運動，而鈉鹽和水的攝入可以稍為增加，但不要超過每天1500毫克的鹽巴攝取。有些可以暫時讓血壓回升的藥物可以作為短期的輔助，但不宜長期服用，而且必須經過醫師的審慎評估。

郭志東提醒，端午節將至，粽子雖然可口，但也是高油、高鹽、澱粉類食物，食用時應該注意份量，也可以考慮少油少鹽的五穀雜糧粽，食用時盡量使用沾醬以減少鹽份攝取。血壓的控制永遠都需要依靠飲食、運動和生活作息守護。