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皮膚出現這幾種警訊 小心可能是癌症病變

聯合新聞網／ 綜合報導
痣的數量增加、形狀顏色改變等都有可能是病變的跡象。示意圖／ingimage
痣的數量增加、形狀顏色改變等都有可能是病變的跡象。示意圖／ingimage

皮膚癌是全台十大癌症之一，每年的皮膚癌發生率都還在持續增長。隨著極端氣候增加，長時間曝曬在紫外線中也會增加罹患皮膚癌的機率，不過有幾種方法可以及早發現自己是否罹癌。

據《鏡報》（Mirror）報導，最常見的皮膚癌分別為非黑色素瘤和惡性黑色素瘤皮膚癌。非黑色素瘤皮膚癌、基底細胞癌和皮膚鱗狀細胞癌通常出現在皮膚表層，因此較容易發現。如果及早發現，基底細胞癌通常都能完全治癒，但若是沒有及時治療，癌細胞也可能擴散到骨頭，讓治療變得挑戰重重。

非黑色素瘤的主要症狀通常是皮膚持續出現腫塊或變色斑塊，除此之外，皮膚也可能有難以癒合的瘡傷、疼痛、發癢、出血等情形。而黑色素瘤則是皮膚上的痣改變形態。若是痣的顏色、大小、輪廓變化，導致皮膚出現出血、硬皮等，就有可能是黑色素瘤。

要辨別皮膚是否出現病變，可以看看痣或斑點的形狀是否呈現不規則狀態、顏色是否不均勻、大小是否比豌豆還大，以及是否持續長大或變化。

要防範皮膚病變，塗抹防曬扮演重要角色。即使是陰天紫外線也可以穿透雲層，因此不論是晴天陰天，都建議民眾最好使用高係數的防曬產品。除此之外，在早上10點到下午4點之間陽光最為毒辣，應避免在這段時間內長時間曝曬陽光，若有需要，也可以穿戴帽子、墨鏡和長袖襯衫防曬。

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