保養不到位恐加速老化？這些容易變老的NG行為快避開！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「老化」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大加速老化行為。隨著年齡增長，不管是膠原蛋白流失，抑或是受到外在環境的影響，都會導致臉上出現皺紋、斑點，肌膚的保護力與修護功能也開始降低。老化是每個人都難以避免的問題，尤其如果長期處於工作壓力大、作息日夜顛倒的生活型態中，更可能會加快衰老的速度，使歲月的痕跡浮現在身體上。究竟哪些行為會加速老化呢？快來看看網友怎麼說吧！保養不到位恐加快老化速度 缺乏防曬小心肌膚鬧乾旱 ▲ 網友熱議的6大加速老化行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內針對「老化」的相關話題討論，可以發現「保養不到位」是讓肌膚出現老態的最大元兇；如果缺乏保養，肌膚就可能因為太過乾燥而變得暗沈或粗糙，甚至長出細紋。日前便有網友表示「二十五歲後老化的很有感，應該要及早開始勤做保養」，並要選擇適合自己膚質、有抗老功效的保養品，才能延緩老化的速度，引起網友共鳴「什麼時候開始保養，你的肌膚就會停在幾歲」、「缺乏保養的話，粗毛孔、眼尾細紋都超顯老的」，認為保養是維持青春的最大訣竅。另外，錯誤的保養觀念，也可能造成老化速度加快，像是面膜敷整個晚上，反而會使得臉部變乾燥；擦乳液時用力拉扯面部，容易長出細紋等，都是保養時需要多注意的細節。紫外線無處不在，如果沒有養成「防曬」習慣，肌膚就容易乾燥缺水，從而催生皺紋與斑點。有一名司機因為長期駕車，導致左臉持續受到陽光照射，又缺乏防曬習慣，因此左臉相較右臉明顯衰老，不僅肌膚增厚、出現皺摺，還有角質化和開放式粉刺等問題，這種由於日照引起的損害就叫做「光老化」。另一名網友便分享「老公從小就有防曬習慣，現在40多歲了看起來還像30歲」，反觀自己學生時期，特別喜歡在大太陽時運動，而留下了斑點和粗糙的肌膚，讓不少網友都贊同留言「不管是冬天還是室內，都應該要確實防曬」、「除了擦防曬乳外，衣服和陽傘的遮擋也是很重要的物理防曬」等等。人體在睡夢中會分泌褪黑激素，可以作為抗氧化劑，避免皮膚暗沈鬆弛，因此若是「長期熬夜」，不但會影響褪黑激素的分泌、錯過肌膚修復黃金時間，還可能使得內分泌失調，讓更年期提早來報到。有位網友就在討論區上提到自己每天熬夜，「熊貓眼、氣色差，又聽說熬夜會加速老化」想請益該如何改善，吸引熱心民眾回覆「熬夜真的很傷皮膚，還是要盡量調整作息」、「早睡搭配保養品，細紋會變淡很多」，指出晚睡是加速老化的危險因子，應該早睡早起才能減緩衰老速度。你也在為臉部的「初老症狀」困擾嗎？其實只要避開上述的NG行為，並搭配良好的飲食和生活習慣，再參考醫生、網友們的保養建議，你也可以維持青春靚麗、擁有好氣色喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「加速老化行為排行」相關討論則數。觀測期間：2023/03/09-2023/06/09，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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