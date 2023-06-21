端午首波車潮今傍晚湧現 陳建仁籲民眾分流時間、空間

明天起為端午節4天連假（6月22日至25日），行政院長陳建仁今前往高速公路局北區交控中心視察感謝值班人員辛勞，也建議民眾用時間及空間分流避免塞車。高速公路局預估，首波車潮將於今天傍晚4點左右湧現，國5則預計壅塞至凌晨12點，明天國道交通量預估為平常日1.6倍，國5最早清晨5點出現車流。

陳建仁指出，端午節是重要的民俗節日，連假首2日有南向車潮高峰，後2日有北返車潮高峰，交通部做很多努力，妥善規劃疏運計畫、整備公共運輸，呼籲民眾盡量搭乘公共運輸，國道南北向長途可改走台61線替代道路、短途不要上國道，用時間及空間分流就能避免塞車。另也建議高公局能再整合顯示台61線路況，讓民眾更加清楚做選擇。

高公局表示，今天傍晚4點後西部國道車流將逐漸湧現，夾雜通勤及返鄉車潮，約晚間8點疏解；國5傍晚至凌晨12點預估會有另一波較大車流出現。今天國道雙向整體車流量約111百萬車公里，比平常周五下班車流增加15%。

高公局指出，明天連假首日車流量將達最高123百萬車公里，約為平常交通量1.6倍，國5預估清晨5點起車流出現走走停停狀況，並持續到中午，午後匝道封閉解除還會有另一波車潮持續到下午5點；西部國道預估上午6點至7點起呈現壅塞狀況。

高公局表示，明天國1內湖至頭份及國3木柵至香山南向入口匝道清晨6點實施高乘載管制，提醒民眾可盡量避開上午時段出發，或考慮使用替代道路。另外，桃園機場公司預估連假單日客運量將達13萬人次，國道往機場路段已從雙向4車道拓寬為6車道，可大幅紓解往機場車流，但仍建議民眾多利用公共運輸，避免偶發性事故影響行程。

高公局預告，明天連假首日國道有7大易壅塞路段，包括國1南下楊梅至新竹段、南下彰化系統至埔鹽系統、國1北上圓山至大華系統、國3南下土城至關西段、快官至霧峰段、國5南下南港系統至頭城段、國10東向鼎金系統-燕巢系統，建議民眾多使用台61線替代道路。